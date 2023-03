Ukrainan maavoimien komentaja: Käytämme tilaisuuden pian hyväksemme

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyin mukaan Venäjän joukkojen taistelukyky ehtyy Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin taisteluissa.

Venäjän joukot koostuvat palkkasotilasryhmä Wagnerin taistelijoista ja asevoimien VDV-maahanlaskujoukkojen sotilaista.

– Hyökkääjä ei luovuta miehistö- ja kalustotappioista huolimatta. Heidän taisteluvoimansa heikkenee, ja hyvin pian käytämme tämän tilaisuuden hyväksemme, Syrskyi toteaa Telegram-kanavallaan.

Ukrainan kerrotaan valmistelleen keväthyökkäystään pitämällä kokeneempia yksiköitä reservissä ja kouluttamalla uusia yksiköitä kolmeen eri armeijakuntaan. Samaan aikaan reserviläiset ovat vastanneet puolustustaistelusta Bahmutin etulinjassa. Tällä tavalla pyritään ostamaan aikaa vastahyökkäyksen valmisteluun ja tuottamaan venäläisille kovia tappioita. Myös ukrainalaiset ovat kärsineet kovia tappioita.

FPRI-ajatuspajan vanhempi asiantuntija Rob Leen mukaan Ukraina ei ole sitonut kaikkia voimavarojaan rintamalle.

Venäjän joukot eivät ole onnistuneet saartamaan Bahmutin kaupunkia lähes kuusi kuukautta kestäneiden taisteluiden aikana. Ukraina on toistaiseksi kyennyt huoltamaan joukkojaan Bahmutin länsipuolella sijaitsevasta Tshasiv Jarin kaupungista käsin.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän hyökkäys Bahmutiin on todennäköisesti hidastumassa. Tämän sanotaan johtuvan siitä, että yksiköitä on siirretty rintaman muille sektoreille.

Venäjän tammikuun lopulla alkanut talvihyökkäys Itä-Ukrainan Donbasissa ei johtanut läpimurtoihin ja hyökkäysten sanotaan hyytyneen. Venäläisten kerrotaan kärsineen kovia miehistö- ja kalustotappioita.

USA kuitenkin ennakoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää aloittaa uuden hyökkäyksen ehkä useilla eri sektoreilla.

Syrsky has come under criticism for decision to defend Bakhmut, which has seen Ukraine lose battle-hardened commanders. Soldiers thick in the action are among critics. But the army leadership has also been fairly consistent in telegraphing difficulty of this moment

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 23, 2023