”Useita rynnäköitä päivässä” – Ukrainan yksikkö pitää Bahmutin huoltotietä auki

Venäjän asevoimat ei ole onnistunut saartamaan Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevaa Bahmutin kaupunkia lähes kuusi kuukautta kestäneistä taisteluista huolimatta.

Ukraina on pyrkinyt tasapainoilemaan kaupungin puolustamisen ja reservien kouluttamisen välillä. Monet kokeneemmista yksiköistä on pidetty reservissä tulevaa keväthyökkäystä silmälläpitäen.

Bahmutin huoltoa on koordinoitu sen länsipuolella sijaitsevasta Tshasiv Jarin kaupungista käsin. Paikkakunnalle sijoitettu 71. jalkaväkiprikaati pyrkii pitämään maantiet auki ja venäläisten saarrostusyritykset kurissa.

– Tykistöpommitusta päivin ja öin. Summittaisia iskuja siviiliväestöä kohtaan. Eilen eräs asukas menetti jalkansa ja autoimme häntä, sotilas kertoo prikaatin julkaisemalla videolla.

Hänen mukaansa osalla puolustajista on vain vähän kokemusta. Yksiköiden rotaatiota on jatkettu taisteluiden keskellä, jotta etulinjassa olleet yksiköt saavat lepoa ja mahdollisuuden täydennyksille.

Lennokkia käyttävä sotilas esittelee näytöltä Bahmutin johtavaa huoltotietä, jota kutsutaan ”elämän tieksi”. Maantiellä palaa yksi ajoneuvo, ja ympäröivä maasto on kranaattikuoppien peitossa.

Petro-nimellä esittäytyvä ryhmänjohtaja selostaa yksikön tyypillisiä tehtäviä.

– Valtaa asema, pidä hallussa tiettyä asemaa, tee vastahyökkäys asemaan. Rynnäköintiä, teemme kaikkea, Petro sanoo.

Hän hämmästelee venäläisjoukkojen käyttämiä taktiikoita.

– He ovat tyhmiä. Yksinkertaisesti tyhmiä. Heidän iskujoukkonsa lähestyvät neljän lippaan kanssa, viides on aseessa. He tulevat asemiimme täysien lippaiden kanssa, otin kerran kaikki niistä itselleni, Petro toteaa.

Yksikön lennokki tallensi Petron ja venäläissotilaan lähikohtaamisen erään rynnäkön yhteydessä. Venäläissotilas pääsi etenemään juoksuhaudan etuasemaan asti, mutta hyökkäys torjuttiin käsikranaatin avulla.

– He välillä vain tulevat ja seisoskelevat paikallaan. Kerran 2–3 sotilasta tuli asemiin. Pyysin heitä vastaan tykistötulta, joka surmasi yhden, sitten toisen. He vain seisoivat paikallaan. He heiluttivat käsiään, kiroilivat ja yksi lähti pois, Petro muistelee.

Ukrainan 71. prikaatin taistelutahtoa kuvaillaan vahvaksi rajuista taisteluista huolimatta. Varakomentaja Vladislav sanoo venäläisten kärsineen suuria tappioita.

– Esimerkiksi eräässä metsikössä he kaikki kävelivät samaa polkua. On selvää, että näkyvyys on rajattua, koska metsikköä oli pommitettu. Mutta he jatkoivat saman polun käyttöä, ja kolmena peräkkäisenä päivänä tuhosimme heidät yksi toisensa jälkeen, Vladislav sanoo.

Lennokin havainnoista vahvistettiin yli 50 venäläisen kaatuneen kyseisessä kohdassa.

– Vihollinen tekee useita rynnäkköjä päivässä meitä vastaan. Torjumme heidät tehokkaasti, toinen ukrainalaissotilas sanoo.

