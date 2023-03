Venäjän hyökkäys Bahmutiin menettänyt voimaansa

Venäjän hyökkäys Bahmutiin on todennäköisesti hidastumassa, Britannian puolustusministeriö kertoo viimeisimmässä tiedustelupäivityksessään.

Tämä on tapahtunut osittain siksi, että yksiköitä on siirretty rintaman muille sektoreille.

Britannian tiedustelupalvelun mukaan Ukrainan joukot ovat aloittaneet viime päivinä paikallisen vastahyökkäyksen Bahmutin länsipuolelle, mikä todennäköisesti lieventää painetta uhanalaisella H-32 nimisellä huoltoreitillä.

Taistelut jatkuvat kaupungin keskustassa, ja Ukrainan puolustus on edelleen uhattuna pohjoisesta ja etelästä.

– On kuitenkin realistinen mahdollisuus, että Venäjän hyökkäys kaupunkiin menettää vauhtiaan, osittain siksi, että osa Venäjän puolustusministeriön yksiköistä on siirretty muille sektoreille.

