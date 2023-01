Ukrainan lentäjien kerrotaan jo saavan koulutusta USA:ssa

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ignat kertoo Yhdysvaltain aloittaneen jo ukrainalaisten lentäjien kouluttamisen.

Keskustelu länsimaisten hävittäjäkoneiden toimittamisesta on kiihtynyt vuodenvaihteen jälkeen. Alankomaiden ulkoministeri sanoi viime viikolla maan hallituksen tarkastelevan mahdollista pyyntöä F-16-hävittäjien toimittamisesta avoimin mielin. Liettuasta on kuultu samansuuntaisia kannanottoja.

Yhdysvaltain Etyj-lähettiläs Michael Carpenterin mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto ei vastustaisi F-16-hävittäjien toimittamista muista maista Ukrainaan.

Juri Ignat sanoi ukrainalaisen 1+1-kanavan lähetyksessä, että sotilaskoneiden toimittamista koskevista yksityiskohdista neuvotellaan parhaillaan. Hänen mukaansa Ukrainalle mahdollisesti toimitettava lentokonemalli olisi jo päätetty.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba arvioi maanantaina, että länsimaisten hävittäjäkoneiden toimituksia koskevat neuvottelut olisivat edenneet. Kuleba ennakoi tukijamaiden ilmoittavan uudesta avusta helmikuussa pidettävässä kokouksessa.

Time-lehden mukaan pieni joukko ukrainalaisia lentäjiä on harjoitellut viime vuodesta lähtien amerikkalaisten A-10-maataistelukoneiden käyttöä simulaattoreilla. Konemallin toimituksiin on suhtauduttu aiemmin kielteisesti muun muassa siksi, että niiden tehokas toiminta vaatisi ilmaherruutta.

– A-10 on loistava panssarivaununtuhoaja. Mutta se toimii parhaiten ympäristössä, jossa vihollisen lentokoneet ja ilmapuolustuspatterit on jo neutraloitu, Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali evp. Philip Breedlove totesi aiemmin.

LUE MYÖS:

Mullistus aseavussa? USA tukee F-16-hävittäjien toimittamista (VU 21.1.2023)

US aircraft for Ukraine:

According to the Spokesperson for the Ukrainian Air Force, Yuri Ignat, training has already started for 🇺🇦 pilots in the U.S. and the type/number of A/C might be released during the Ramstein Meeting in February (Ramstein 9).https://t.co/kvUbDwh6vD

— CJ (@CasualArtyFan) January 24, 2023