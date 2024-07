”Oikeusjärjestystä on syytä puolustaa” – Britannian Elokapinan perustajalle kova tuomio

Viisi ympäristöaktivistia tuomittiin Britanniassa heinäkuussa vuosien vankeusrangaistuksiin M25-moottoritien sulkemisesta.

BBC:n mukaan 45 Just Stop Oil -ryhmän protestoijaa oli kiivennyt autotielle pyrkien häiritsemään eteläisen Englannin liikennettä.

Tuomarin mukaan toiminta oli muuttunut ”huolestuneesta kampanjoinnista fanatismiksi”. Elokapinan 58-vuotias perustaja Roger Hallam sai viiden vuoden tuomion ja neljä muuta neljän vuoden vankeusrangaistukset. He todennäköisesti vapautuvat tuomionsa puolivälissä.

Useiden vuorokausien kaaokseen johtanut tempaus aiheutti arviolta 51 000 tuntia myöhästymisiä. Ihmiset eivät ehtineet lääkärikäynneilleen ja lennoilleen. Kaksi kuorma-autoa törmäsi toisiinsa.

Financial Times -lehden toimittaja ja poliittinen kommentaattori Robert Shrimsley sanoo mielipidekirjoituksessa pitäneensä tuomioita ensin ankarina, mutta perehtyneensä sitten tarkemmin tuomarin perusteluihin. YK:n ympäristöasioiden erityisedustaja oli aiemmin arvostellut brittioikeuden päätöstä.

Shrimsleyn mukaan tavoitteena oli osin luoda pelotevaikutusta vastaavalle toiminnalle. Kaikilla viidellä aktivistilla oli aiempia tuomioita, jotka olivat olleet sakkoja tai ehdollisia vankeusrangaistuksia. Ehdonalaiset olivat edelleen voimassa. Roger Hallam tuomittiin hiljattain suunnitelmasta häiritä Heathrow’n lentoaseman toimintaa drooneilla.

Lontoon ympärillä kulkevan M25-tien sulkeminen useina päivinä oli tuomarin mukaan ”taloudellista ja yhteiskunnallista sabotaasia”. Hallam oli pyrkinyt vielä suurempiin häiriöihin.

Helsingin pormestari ja kokoomuksen entinen kansanedustaja Juhana Vartiainen arvioi, että tuomion taustalla oli painavia perusteluita.

– Britannian Elokapinan perustaja ja joukko muita saivat viiden vuoden vankeustuomion moottoritien sulkemisesta. Ankaraa? FT:n kolumnisti kokoaa hyviä perusteluja tuomion puolesta. Oikeusjärjestystä on syytä puolustaa, Juhana Vartiainen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

