Järkyttävä sabotaasi lamautti Ranskan junaliikenteen

Ranskan rautatieverkkoon kohdistettu vakavaa ilkivalta varjostaa olympialaisten avajaisia. Ranskan valtion omistaman junayhtiö SNCF:n mukaan sen luotijuniin iskivät perjantain vastaisena yönä tuhopolttajat. Kolmen eri raiteen varrelle sytytettiin tulipaloja, joilla tärveltiin rautateiden opastinjärjestelmiä.

– Tulipaloja sytytettiin tarkoituksella laitostemme vahingoittamiseksi, junayhtiö kertoo.

– Tämä on massiivisen mittakaavan hyökkäys, jonka tarkoituksena on lamaannuttaa junaverkosto.

Ilkivallan seurauksena useat Ranskan käytetyimmistä junayhteyksistä ovat poissa käytöstä juuri perjantaina vietettävien olympialaisten avajaisten alla. Tuhotyöt vaikuttavat Pariisista pohjoiseen, länteen ja itään suuntautuvaan junaliikenteeseen merkittävästi vähintään koko viikonlopun ajan. SNCF:n mukaan monia junayhteyksiä joudutaan perumaan. Se kannustaa matkustajia olemaan menemättä asemille ja lykkäämään matkojaan. Liput luvataan hyvittää.

Junakaaos vaikuttaa ranskalaismedioiden mukaan noin 800 000 ihmisen elämään.

Liikenneministeri Patrice Vergriete vahvisti, että teot ovat ilmeisen tahallisia tuhopolttoja, joiden tekotapa viittaa pyrkimyksiin maksimoida aiheutettava vahinko. Ranskan pääministeri Gabriel Attal kutsui vahinkoja vakaviksi ja kiitti palomiehiä. Attal vakuutti, että Ranskan tiedustelu ja poliisi tekevät parhaansa tekijöiden selvittämiseksi ja kiinni saamiseksi.

Ranskalaislehti Le Figaron mukaan junayhtiö SCNF:n toimitusjohtaja kertoi, että sytytetyt opastinjärjestelmäkaapit olivat juuri niitä, joissa kulkee mahdollisimman paljon kaapeleita. Yksi tuhotyö onnistuttiin estämään. Pariisista kaakkoon sijaitsevassa Yonnessa yötöissä olleet junayhtiön työntekijät havaitsivat yhden jälkeen yöllä paikalla asiaankuulumattomia ihmisiä, kertoo paikallislehti L’Yonne Républicaine. Havaittuaan junayhtiön väen ihmiset lähtivät pakoon, ja junayhtiön työntekijät soittivat havainnostaan poliisille.

Le Figaro kirjoittaa, että tuhoamistapa on ”tyypillinen äärivasemmistolle”. Viranomaiset eivät kuitenkaan vielä olleet osoittaneet epäilyjä mihinkään suuntaan. Tekotapa voi olla siinäkin mielessä harkittu, että sen on tarkoitus maksimoida vaikutuksia ohjailemalla mielikuvia sisäisten uhkien suuntaan siten, että se aiheuttaisi tuhon lisäksi eripuraa. Esimerkiksi verkossa on liikkunut video, jolla Hamasin edustajaksi esittäytynyt mies uhkaa olympialaisia. Nyt video on paljastunut manipulaatioksi Venäjän disinformaatiokampanjan aiemmin jakamasta toisesta feikistä, jossa Hamas-näyttelijä oli kiittävinään Ukrainaa aseista.

Ranska on ollut varautunut monenlaisiin uhkiin, sabotaasiin ja terroritekoihin olympialaisten vuoksi. Sisäministeriö on hylännyt noin 5000 olympialaisiin jätettyä akkreditointipyyntöä, joista noin tuhat vakoilu- ja sabotaasiuhkien vuoksi. Viimeksi torstaina uutisoitiin venäläisestä miehestä, jota epäillään suunnitelmista aiheuttaa vakavaa vahinkoa vieraan valtion laskuun. Mies oli leuhkinut suunnitelmistaan toukokuussa.

Pariisissa olympialaisia vartioi joka päivä noin 35 000 poliisia, kertoo CNN. Avajaispäivänä perjantaina heitä on enemmän: 45 000. Lisäksi Pariisin turvallisuutta valvoo noin 10 000 sotilasta sekä apuvoimina noin 1 800 ulkomailta tukityöhön tullutta poliisia. Suomestakin on mukana kaksi erikoiskoulutettua poliisin räjähdekoiraa ohjaajineen.