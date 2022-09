Ukrainan kenraalien mukaan sota jatkuu ensi vuoteen

Ukrainan puolustusvoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyin mukaan sota Venäjää vastaan jatkuu vielä tämän vuoden jälkeenkin, ja toteaa Moskovan ydinasearsenaali estää Ukrainan liittolaisten suuremman osallistumisen sotaan, kertoo CNN.

Niin ikään hän toteaa, ettei ”varmaa lopputulosta ole näköpiirissä”.

– On täysi syy uskoa, että konflikti on ei lopu mihinkään vuonna 2022, kirjoittaa Zaluzhnyi artikkelissa, joka on kirjoitettu yhdessä parlamentin kansallisen turvallisuus-, puolustus- ja tiedustelukomitean ensimmäisen varapuheenjohtajan, kenraaliluutnantti Mykhailo Zabrodskyin kanssa.

Kenraalien mukaan Ukrainan on lisättävä syvyyttä, jolla se voi iskeä Venäjää vastaan.

– Ainoastaan tasapainottamalla aseiden toimintasädettä ja siten häiritsemällä vihollisen painopistettä, voimme päästä käännekohtaan käynnissä olevassa sodassa, he kirjoittavat.

Kenraalit sanovat uskovansa, että mahdollisuus iskeä syvemmälle Venäjän hallussa olevalle alueelle Ukrainassa vaikuttaisi myös siihen, että tavalliset venäläiset joutisivat tuntemaan kaikki sodan menetykset, epäonnistumiset ja mikä tärkeintä, sen kustannukset kaikissa sen merkityksissä.

Iskut Venäjän tukikohtiin Krimillä viime kuussa olivat esimerkki tästä lähestymistavasta.

– Tämä tapahtui sarjalla onnistuneita ohjusiskuja vihollisen Krimillä sijaitseviin lentotukikohtiin, ennen kaikkea Sakin lentokentälle. Ukrainan asevoimien tehtävänä vuodelle 2023 on tehdä näistä entistä terävämpiä ja konkreettisempia venäläisille ja muille miehitetyille alueille huolimatta valtavasta etäisyydestä kohteisiin, he kirjoittavat.

Zaluzhnyi ja Zabrodskyi totevat myös, että liittoutuneiden asetoimituksia on lykätty, koska sodan laajuutta ei ymmärretä.

– Maailmanlaajuisesti ja pääasiassa eurooppalaisten on edelleen vaikea ymmärtää toisen maailmansodan tyylisiä taisteluoperaatioita tosielämässä, he kirjoittavat.

Myös Venäjän ydinasearsenaalin uhka on estänyt suuremmat asetoimitukset Ukrainalle.

– Maailman johtavien valtojen suoraa osallistumista ”rajoitettuun” ydinkonfliktiin, joka lisää kolmannen maailmansodan mahdollisuutta, ei myöskään voida täysin sulkea pois.

Heidän mukaansa Venäjä pyrkii valloittamaan koko Donetskin alueen idässä ja se voi ottaa haltuunsa Mykolaivin ja Odessan etelässä, jos ne onnistuvat etenemään Dniprojoen oikealla rannalla.

– Tämän ansiosta venäläiset joukot voisivat uhata Kryvyi Rihin kaupunkia maan keskiosassa. Pyrkimystä valloittaa Kiova ei myöskään voida sulkea pois, he lisäävät.