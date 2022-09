Ukrainan joukot ilmestyivät Venäjän aiemmin miehittämään kaupunkiin

Ukrainan joukot ovat edenneet Ukrainan toiseksi suurimmasta kaupungista Harkovasta itään CNN:n mukaan. Maantieteellisesti paikannettu äskettäinen sosiaalisen median videomateriaali näyttää sotilaita Volokhiv-Yarin kaupungissa, joka oli Venäjän joukkojen miehittämä viime aikoihin asti.

Jos Ukrainan joukot pystyvät vahvistamaan läsnäoloaan Volokhiv-Yarissa, ne voivat piirittää venäläiset joukot naapurikaupungissa Balaklijassa.

Molempien osapuolten raportit viittaavat siihen, että Balaklijaa puolustavat niin sanotun Luhanskin kansantasavallan miliisit ja Venäjän kansalliskaartin sotilaat, joiden tilanne saattaa nyt olla epävarma.

CNN ei voi vahvistaa näitä raportteja, eivätkä Moskova tai Kiova ole kommentoineet Ukrainan hyökkäystä alueella.

Tiistaina Institute for the Study of War ajatushautomo sanoi, että Ukrainan joukot lähestyvät Balakliyaa ja ajavat todennäköisesti venäläisiä joukkoja Severskyi Donets- ja Serednya Balaklija-jokien vasemmalle rannalle.

Videoilla näytettiin ukrainalaisia sotilaita Verbivkassa Balaklijan vieressä.

– Useat venäläislähteet myönsivät Ukrainan voitot Verbivkassa ja raportoivat, että Venäjän joukot purkivat siltoja Balaklijan ympäristössä estääkseen Ukrainan etenemisen, ISW sanoi päivittäisessä raportissaan.

