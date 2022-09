Paniikki leviää Venäjällä: Joukkoja saarroksissa, yhteydet poikki

Kiova on ollut tarkoituksella vaitonainen tai vähintään suurpiirteinen kuvatessaan ukrainalaisjoukkojen vastahyökkäyksiä maan itäosissa.

Venäjää ja sotaa seuraavat toimittajat ja tutkijat ovat kuitenkin alkaneet kiinnittää huomiota sotatilanteesta kertovilla venäläisillä sosiaalisen median tileillä ja propagandakanavilla leviävistä viesteistä, jotka näyttäisivät tukevan rintamalta viime päivinä kantautuneita vahvistettuja ja vahvistamattomia tietoja ukrainalaisten etenemisestä.

Monet tuoreimmista lähes paniikinomaisista viesteistä liittyvät Balaklijaan Harkovan alueella väitetysti saarrettuihin venäläisiin. Joidenkin tietojen mukaan kyse olisi Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian erikoisjoukoista. Kaartia on toisinaan tituleerattu presidentti Vladimir Putinin ”yksityisarmeijaksi”. Sen varsinainen tehtävä on joukkojenhallinta ja mahdollisen kumouksellisen toiminnan estäminen Venäjällä. Ukrainassa raskaiden aseiden käyttöön tottumattomia kaartilaisia on kuitenkin heitetty sotatoimiin – mediatietojen mukaan usein kehnolla menestyksellä.

– Eräs Venäjän propagandakanavista kertoo, että Balaklijaan suljettuihin (saarrettuihin?) Samaran ja Bashkortostanin kansalliskaartin erikoisjoukkoihin ei saada yhteyttä, pitkän linjan Venäjän kirjeenvaihtaja Leonid Ragozin huomauttaa Twitterissä.

– On syytä mainita, että Putinin Ukrainaan kuolemaan lähettämien kaartilaisten oli määrä puolustaa häntä, jos Venäjän versio Maidanista toteutuisi, hän jatkaa, viitaten Ukrainan vuoden 2014 kansannousun näyttämöksi ja symboliksi tulleeseen Kiovan Maidanin aukioon.

Sotaa ja siihen liittyvää venäläisviestintää tiiviisti seuraavan King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan Balaklijan on kerrottu olevan saarroksissa. Ukrainalaiset näyttävät venäläisten kertoman perusteella lisäksi valloittaneen takaisin Volokhiv Jarin ja etenevän kohti Kupjanskin kaupunkia.

– Toisella venäläisellä Telegram-kanavalla sanotaan Ukrainan lisänneen ohjushyökkäysten ja erityisesti HIMARS-iskujen tahtia viimeisen viikon aikana Izjumissa, Kupjanskissa ja muualla. He sanovat ukrainalaisten valmistelleen hyökkäystä ainakin kuukauden ajan, Lee summaa toisen venäläiskanavan arviota.

Lee kertoo esimerkiksi venäläisestä sotaa seuraavasta Telegram-kanavasta, jonka mukaan ”tänään ei kannata odottaa hyviä uutisia”. Runsaasti reaktioita keränneessä kirjoituksessa todetaan, että alueella taistelevien venäläisyksiköiden miehistön vahvuus on vain puolet tavallisesta. Niiden johtoa kuvataan sitä vastoin ”turvotetuksi”. Kahden kansalliskaartin yksikön kerrotaan lisäksi taistelleen saarroksissa jo yli vuorokauden ajan Volokhiv Jarissa.

Upseereita arvostellaan myös siitä, ettei Ukrainan hyökkäystä osattu ennakoida. Ylintä johtoa syytetään jopa tiedustelutietojen sivuuttamisesta.

Lee huomauttaa useiden sotaa seuraavien sosiaalisen median tilien vahvistavan, että Balaklijassa on todella saarroksissa Samaran ja Bashkortostanin kaartin erikoisjoukkoja.

Venäläisistä viesteistä ja veteraanien kanavien arvioista kuvastuu myös turhautumista sodanjohtoon. Kirjoittajat kysyvät esimerkiksi, miksei maassa tehdä täyttä liikekannallepanoa ja ihmettelevät kaluston esittelyä sotaharjoituksissa samalla kun rintamalla on pulaa.

– Venäläisillä Telegram-kanavilla on jo muodostunut vahvaksi teemaksi, että kyse on Venäjän sodanjodon epäonnistumisesta, jossa etulinjan sotilaita altistetaan turhille riskeille, Rob Lee toteaa.

Hän on jakanut alta englanniksi käännettynä löytyvän suorastaan poikkeuksellisen päivityksen venäläiseltä sotapropagandisti Aleksander Kotsilta. Siinä arvellaan ukrainalaisten pyrkivän eristämään Venäjän Izjumiin sijoittamat joukot kokonaan. Venäjän propagandan suoltajana tunnettu sotakirjeenvaihtaja kertoo kirjoituksessaan ukrainalaisten etenemisestä ja suomii Venäjän puolustusministeriötä tilanteen salailusta.

