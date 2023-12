Ukrainan jäsenyysneuvottelut alkavat – ”Tämä on historiallinen päätös”

Sen lisäksi Georgialle myönnettiin ehdokasmaan asema. Bosnia-Hertsegovinan kanssa aloitetaan neuvottelut, kun vaaditut kriteerit on saavutettu.

EU-johtajat näkevät, että laajentuminen on geopoliittinen välttämättömyys tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

– Jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen on erittäin vahva viesti Ukrainalle siitä, että heidän paikkansa on EU:ssa. Ja että Euroopan maat pitkäjänteisesti sitoutuvat sitä kautta Ukrainan tukemiseen. Olen erittäin tyytyväinen. Tämä on historiallinen päätös, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi.

Eurooppa-neuvosto vahvisti horjumattoman taloudellisen, humanitaarisen ja sotilaallisen tuen Ukrainalle. Oikea-aikaista, kestävää ja ennakoitavaa sotilaallista apua Ukrainalle pidetään erittäin tärkeänä. Kokous kiirehti jäsenmaita toimittamaan Ukrainalle ohjuksia, ammuksia ja ilmapuolustusjärjestelmiä.

Kokouksessa oli esillä myös EU:n tulevat turvallisuussitoumukset Ukrainalle. Lisäksi tehostetaan humanitaarista ja pelastusapua sekä tarjotaan apua lämmitysongelmiin. EU pyrkii myös edelleen heikentämään Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa Ukrainassa voimistamalla pakotteita ja estämällä niiden kiertämistä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tuomittiin jyrkin sanoin myös tässä kokouksessa. EU-johtajat toistivat myös vaatimuksensa siitä, että Venäjän ja Valko-Venäjän on välittömästi varmistettava kaikkien laittomasti karkotettujen ja siirrettyjen lasten ja muiden siviilien paluu Ukrainaan. Venäjä ja sen johto saatetaan vastuuseen teoistaan.

Eurooppa-neuvoston kokous jatkuu perjantaina.