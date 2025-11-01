Ukrainan ilmatorjunnassa on iso heikkous

Ukrainalla on haavoittuvuus, joka estää tehokkaan Venäjän drone-hyökkäysten torjunnan. Asiasta kertoi Kyiv Independent. Lehden mukaan yhä useampi venäläinen drone läpäisee Ukrainan ilmapuolustuksen seulan.

Venäjän Kiovaan kohdistaman ilmaiskut, joissa yhdistyvät drone-iskut sekä ohjusiskut, ovat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa pääkaupunkiin. Moni on kuollut iskuissa.

Myös pienemmät drone-iskut aiheuttavat nyt kasvavan uhan. Esimerkiksi lokakuun 26. päivän yönä kolme ihmistä kuoli ja 32 loukkaantui, kun kahteen asuinrakennukseen osui droneja suhteellisen pienen hyökkäyksen aikana.

Ukraina on nopeasti kasvattanut dronejen tuotantoa ja käyttöä ilmapuolustuksessa, mutta operaattorien koulutus, integraatio ja automaation puute rajoittavat ilmatorjunnan tehokkuutta.

Suuren drone-tuotannon integrointi osaksi laajaa ilmapuolustusjärjestelmää on ollut haasteellista.

Ukraina käyttää sen valmistamia FPV-torjuntadroneja (”First Person View”) torjuakseen Venäjän hyökkäysdronet, kuten Shahed-tyyppiset dronet. FPV-dronet toimivat manuaalisesti, ihmisten ohjaamina videokuvan avulla.

Keskeinen operatiivinen haaste FPV-dronejen käytössä onkin se, että jokainen drone vaatii koulutetun operaattorin, tiimin ja tutkajärjestelmän. Tekoälypohjaiset torjuntadronet ovat vielä kehitysvaiheessa.

Myös syksyn sään tuoma näkyvyyden heikkeneminen vaikeuttaa dronejen havaitsemista ja torjuntaa.