Ukrainan ex-vankien pataljoona jyrää hyökkääjän asemat videolla

Ukrainan asevoimien 47. mekanisoitu prikaati on jakanut Telegram-kanavallaan lennokin kuvaaman videon (jutun alla), joka näyttää Shkval-pataljoonan sotilaiden hyökkäyksen venäläisten asemia vastaan Pokrovskin suunnalla Donetskin alueella.

Hyökkäyksen alussa Bradley-rynnäkköpanssarivaunut tulittavat hyökkääjien asemia metsikössä. Vaunut etenevät metsikön reunaan, jonka jälkeen jalkaväkiryhmät jalkautuvat vaunujen tukiessa hyökkäystä.

Ukrainalaisten sanotaan vallanneen venäläisten asemat kovan tulitaistelun jälkeen.

Shkval-pataljoona koostuu vankilassa rangaistuksensa suorittaneista kansalaisista. Se on muodostettu vapaaehtoisista, jotka ovat päättäneet puolustaa maataan.

The special battalion "Shkval", consisting of volunteer prisoners, as part of the 47th mechanized brigade of the Ukrainian Armed Forces successfully carries out a mission to clear an enemy tree line in the Pokrovsk direction with the support of Bradley infantry fighting… pic.twitter.com/eo3RiNgcQo

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 14, 2024