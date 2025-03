Kiovan turvallisuusfoorumin johtaja, Ukrainan pääministerinä vuosina 2014-2016 ollut Arseniy Yatsenyuk uskoo Ukrinformin haastattelussa, että jotkut Yhdysvaltain hallinnon ihmiset eivät ymmärrä tai eivät halua ymmärtää Vladimir Putinin bluffaavan.

Hänen mukaansa venäläisten tilanne on äärimmäisen vaikea.

– Rintamalla on suuria ongelmia ja talouden ongelmat ovat alkaneet. Kuitenkin Washingtonin Ukrainaa kohtaan osoittaman painostuksen jälkeen venäläiset ovat löytäneet ”äänensä”, he ovat jo alkaneet ilmaista voimaa. Putin on vahvistunut muutaman viime kuukauden aikana, Yatsenyuk arvioi.

Hänen mielestään Putin tulee vaatimaan hallintaa koko Ukrainan alueella, jonka hän sisällytti laittomasti perustuslakiinsa, Naton huippukokouksen päätöksen peruuttamista muodossa tai toisessa sekä Ukrainan demilitarisointia.

– Hän tulee vaatimaan kaikkea, mitä oli suunniteltu niin sanotuissa Valko-Venäjä-Minsk-Istanbul-sopimuksissa, joihin sotarikollinen Putin ja toinen sotarikollinen (Sergei) Lavrov viittaa joka kerta, ja joihin Yhdysvaltain presidentin Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff on viitannut. Nämä ovat Venäjän tavoitteita, Yatsenyuk toteaa.

Hän ilmaisi myös uskovansa, että ellei Yhdysvaltain kanta Ukrainaan olisi muuttunut uuden hallinnon myötä, ”olisimme olleet paljon vahvempia neuvotteluissa”.

Yatsenyuk on sitä mieltä, että mineraalisopimus Yhdysvaltojen kanssa pitäisi allekirjoittaa ja ”meidän on siirryttävä asialliseen keskusteluun siitä, miten Venäjää painostetaan lopettamaan sota”.

– Tämä on puitesopimus, josta ehkä jonakin päivänä, joissain olosuhteissa, amerikkalaiset sijoittajat alkavat pohtia kysymystä mineraalien teollisesta ja kaupallisesta louhinnasta, jotka on vielä vahvistettava ja löydettävä, hän huomautti.

Samalla hän korosti turvallisuusnäkökohdan merkitystä.

– Jos menet nyt mihin tahansa amerikkalaiseen rahastoon tai mihin tahansa amerikkalaiseen yritykseen, joka harjoittaa mineraalivarojen etsintää ja tuotantoa, heidän ensimmäinen kysymys ei koske korruptiota, oikeusvaltiota tai tuomioistuimia – ensimmäinen kysymys on: lentävätkö ohjukset vai eivät? Kuka varmistaa sijoitustemme ja työntekijöidemme turvallisuuden? Kuka takaa tämän? Siksi mikä tahansa investointisopimus toteutuu vain yhdessä tapauksessa – jos amerikkalaiselle rahalle on varmuus, hän korosti.

Tässä yhteydessä Yatsenyukin mukaan on yksi ”pieni” ongelma. Mineraalisopimus allekirjoitetaanhan Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä, ja Venäjän on varmistettava tulitauko.