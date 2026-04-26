Sunnuntai on Tšernobylin muistopäivä – Ukraina varoittaa Venäjän ydinterrorismista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoittaa Venäjän ydinterrorismista Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 40-vuotismuistopäivänä sunnuntaina. Venäjä on yli neljä vuotta jatkuneen hyökkäyssodan aikana toistuvasti iskenyt Tšernobylin alueelle, kansainvälisen yhteisön vetoomuksista huolimatta.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986 on maailmanhistorian tuhoisin ydinvoimalaonnettomuus. Reaktorin räjähdys vapautti ilmaan suuria määriä radioaktiivisia aineita, johtaen muun muassa läheisen Prypjatin kaupungin evakuointiin. Tuhoutuneen reaktorin ympärille rakennettiin suojasarkografi, jonka päälle on myöhemmin kansainvälisellä rahoituksella rakennettu uusi suojakuori.

– Nämä kaksi rakennelmaa suojaavat radioaktiivisilta päästöiltä ja saastumiselta. Niiden ylläpito ja suojeleminen on kaikkien etu. Mutta sodallaan Venäjä vie maailman jälleen katastrofin partaalle – venäläis-iranilaiset Shahed-droonit lentävät säännöllisesti ydinvoimalan yli, ja yksi niistä osui suojakuoreen viime vuonna, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Maailma ei voi antaa tämän ydinterrorismin jatkua, ja paras keino lopettaa se on pakottaa Venäjä päättämään holtittomat hyökkäyksensä.

Viestinsä lopuksi presidentti muistaa Tšernobylin tragedian uhreja.

– Muistamme kaikkia, jotka menettivät henkensä tämän tragedian seurausten kanssa kamppaillessaan. Levätköön kaikki Tšernobylin onnettomuuden uhrit rauhassa.