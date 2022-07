”Ukrainan armeija on tulossa” – Hersonissa jaetaan jo lentolehtisiä

Hersonin Telegram-paikalliskanavalla on julkaistu kuvia ukrainalaisen Žovta Stritšik-järjestön (Keltainen nauha) jakamia, ja erityisesti autojen tuulilaseihin kiinnittämiä lentolehtisiä, joissa kerrotaan Ukrainan armeijan olevan tulossa. Lehtisessä on kuva ukrainalaisen tykin laukaisusta.

– Hersonin vapautuksen päivä on tuleva kansallinen pyhäpäivä! Älä ole häiriöksi Ukrainan asevoimille, vaan poistu turvalliseen paikkaan.

Paikalliskanava on lisännyt viestiin kehotuksen, että jos Hersonin alueelta on mahdollista poistua ja olla siten rajoittamatta Ukrainan asevoimien (VSU) toimintaa, kannattaa se tehdä.

”VSU on tulossa ja ukrainalainen yö koittaa pian!”, kanava kehottaa.

”Ukrainalainen yö” on käsite, jonka mainitsee teoksissaan muun muassa Aleksandr Puškin ja Nikolai Gogol. Sen on myös kuvannut ukrainalaismaalari Arhip Kuindži, jonka maalaus ”Ukrainalainen yö” on Moskovassa Tretjakovin galleriassa. Käsite viittaa rauhaan ja seesteisyyteen, mutta myös salaperäisyyteen ja hiljaisuuteen, joka Ukrainan yössä vallitsee.

Ukraina on vahingoittanut käyttökelvottomiksi Hersonin alueella sijaitsevia Dneprin ylittäviä siltoja. Verkkouutiset on tässä kertonut Ukrainan vastahyökkäyksen kiihtyvän Hersonissa.