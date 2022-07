Ukrainan vastahyökkäys kiihtyy Hersonissa – “näyttää haavoittuvalta”

Ukrainan vastahyökkäys Hersonin alueella kiihtyy, kertoo Ison-Britannian puolustusministeriö.

Tiedustelutietojen mukaan Ukrainan joukot ovat “erittäin todennäköisesti” perustaneet sillanpään Inhulets-joen eteläpuolelle, joka muodostaa Venäjän miehittämän Hersonin pohjoisrajan.

– Venäjän 49. armeija on sijoitettu Dnepr-joen länsirannalle ja näyttää nyt erittäin haavoittuvalta, Ison-Britannian puolustusministeriö kertoo Twitterissä.

Tiedustelun mukaan Ukraina on onnistunut vaurioittamaan Dnepr-joen ylittävää Antonivskin siltaa niin paljon, että se on todennäköisesti käyttökelvoton.

– Ukraina on käyttänyt uutta pitkän matkan tykistöään vahingoittaakseen ainakin kolmea Dnepr-joen ylittävää siltaa, joita Venäjä käyttää hallinnassa olevien alueiden huoltamiseen.

Puolustusministeriön arvion mukaan Venäjän miehittämä tärkeä Hersonin kaupunki on nyt käytännössä erillään muista miehitetyistä alueista.

– Sen [Herson] menettäminen heikentäisi vakavasti Venäjän pyrkimyksiä väittää miehitystä onnistuneeksi, puolustusministeriö toteaa katsauksessaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 July 2022

