Ukrainalta video Krimin sillasta, vihjaus iskusta

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut videon miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän yhdistävästä Kertšinsalmen sillasta.

Humoristisessa julkaisussa HIMARS-raketinheittimen pienoismalli kelluu vaaleanpunaisella kumiveneellä noin kilometrin päässä tarkoin vartioidusta kohteesta. Noin 3,5 miljardia euroa maksanut maantiesilta avattiin vuonna 2018 ja rautatiesilta vuonna 2019.

– Kertšinsalmen silta… me vahdimme sinua, puolustusministeriö kirjoittaa Twitterissä.

Ukrainan asevoimat on iskenyt viime viikkoina useisiin lentotukikohtiin, asevarikkoihin ja muihin kohteisiin eri puolilla Krimiä. Hyökkäykset ovat olleet tiettävästi erikoisjoukkojen ja vastarintataistelijoiden toteuttamia. Venäjän ilmatorjunta on tulittanut toistuvasti alueen yllä lentäneitä lennokkeja myös Kertšinsalmen sillan tuntumassa.

Tuhansien venäläisten matkailijoiden kerrotaan paenneen rantalomakohteista heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Ukrainan hallinnosta vihjattiin jo aiemmin, ettei Kertšinsalmen siltaa kannata käyttää lähiaikoina.

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut lisäksi kuvan Venäjän S-300-ilmatorjuntapatterista Krimin niemimaalla. Sosiaalisesta mediasta poimitussa kuvassa etualalla poseeraa matkailija.

– Ehkä olemme suhtautuneet liian ankarasti venäläisiä turisteja kohtaan, sillä joskus he ovat hyvin avuliaita. Kuten tämä mies, joka otti kuvia Venäjän ilmatorjunta-asemista miehitetyllä Krimilla sijaitsevan Jevpatorijan lähellä. Kiitos ja jatkakaa samaan malliin, ministeriö kirjoittaa.

Kerch bridge… we are watching you! pic.twitter.com/B3LVWjOiJi

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022