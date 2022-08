Paniikki iskuista – tuhannet autot poistuivat Krimiltä Venäjälle

Krimin sillalla on ollut ennätyspaljon liikennettä. Yli 38 000 autoa ylitti miehitetyn Krimin ja Venäjän välisen Kertšin sillan 15. elokuuta, kertoo Venäjän tietotoimisto Tass.

Eilen 16. elokuuta Krimillä räjähti kolmeen otteeseen. Niemimaan pohjoisosassa Džankoin piirissä räjähti muuntaja-asema ja ammusvarasto, mistä Verkkouutiset kertoi tässä. Sen jälkeen Simferopolin lähellä räjähti lentotukikohdassa, mitä arveltiin lennokki-iskuksi.

Eilen sosiaalisessa mediassa jaettiin videoita Simferopolin rautatieasemalta, jossa runsas joukko turisteja oli poistumassa Krimiltä.

Erityisesti iskut ovat pelottaneet Venäjältä tulleita turisteja, joille valtionmedia on vakuuttanut Ukrainalta vuonna 2014 miehitetyn ja anastetun niemimaan olevan turvallinen lomanviettopaikka.

Viikko sitten Krimillä sijaitsevaan Sakin lentotukikohtaan tapahtunut isku käynnisti myös poistumisaallon Krimiltä. Tuolloin muun muassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko jakoi videon Krimiltä poistuvien autoruuhkista.



A record 38,000 cars crossed the Crimea bridge yesterday, an entire town’s worth of residents. Reports of huge traffic heading out of the peninsula into Russia – and that was before even more explosions rocked an air base and ammo depot today. pic.twitter.com/Eo1ojx4T2a

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 16, 2022