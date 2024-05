Kenraali-evp:n mukaan koko Krim on nyt kohteena

Koko Krimin niemimaa voi päätyä Ukrainan ATACMS-ohjusiskujen kohteeksi, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri evp. Mick Ryan Times Radiolle.

Ryan arvioi viimekuisen Ukrainan-vierailunsa perusteella, että ukrainalaiset ovat tällä hetkellä väsyneitä, mutta tappiomieliala ei silti ole vallannut alaa. Maassa on hyväksytty, että sota tulee kestämään vielä jonkin aikaa.

Tilanne taistelukentillä on Ryanin mukaan taas vaikea, mutta ei katastrofaalinen. Ukraina pystyy esimerkiksi edelleen kierrättämään yksiköitä etulinjassa lepoa ja uudelleenvarustelua varten. Tältä osin tilanne on parantunut viime aikoina.

Myös sotilasdoktriinissa on tapahtunut muutoksia. Tähän asti Ukrainan on täytynyt yhdistää kahta osin ristiriitaista tavoitetta: Se on halunnut pitää kiinni sotilaistaan, mutta myös maa-alueistaan. Nyt sodanjohdossa on hyväksytty, että sotilaiden suojelemiseksi on välillä välttämätöntä vetäytyä.

– Enää ei ole nähtävissä toistoa Bahmutin taistelusta, jossa vallitsi jääräpäinen ajatus, että meidän on pidettävä se. On ymmärretty, että nyt on oltava pragmaattisia, Ryan kertoo.

Valonpilkahduksiakin on. Apupaketin hyväksyminen Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on muuttanut tilannetta, ja myös Ukrainan oma puolustusteollisuus on kehittynyt vauhdilla. Tuotanto kolminkertaistui vuonna 2022 ja kaksinkertaistui vuonna 2023.

– Heillä on nyt enemmän [tuotanto]kapasiteettia kuin mitä he voivat rahoittaa, ja se on hyvä asia. Useimmat länsimaat ovat kaukana siitä, Ryan kommentoi.

Ryanin mukaan länsimaisten ohjusten merkitystä Ukrainalle ei kuitenkaan voi aliarvioida.

– Ne mahdollistavat iskut jokaiselle neliösenttimetrille, jota venäläiset tällä hetkellä miehittävät, Ryan toteaa.

Ukraina on hiljattain käyttänyt ATACMS-ohjusjärjestelmää iskeäkseen muun muassa Krimillä sijaitsevalle lentokentälle. Maalle onkin toimitettu ohjuksia, joiden 300 kilometrin kantama on huomattavasti pidempi verrattuna aiemmin toimitettuihin ohjuksiin.

Uudet ohjukset mahdollistavat Ukrainalle iskut erilaisiin operatiivisiin kohteisiin, jotka eivät ole iskuhetkellä taisteluvalmiudessa. Iskuissa auttavat ATACMS:n ominaisuudet, jotka mahdollistavat ohjuksilta tehokkaan Venäjän ilmapuolustuksen välttelyn.

– Päämajoja, logistiikkakeskuksia, reservijoukkoja, Ryan listaa potentiaalisia iskukohteita.

Iskut helpottavat Ukrainan tehtävää itse etulinjassa, sillä se pystyy tappamaan ohjuksilla enemmän hyökkääjiä ja tuhoamaan sen varustusta ennen kuin se ehtii etulinjaan. Tämä taas tasapainottaa Venäjän miesylivoimaa rintamalla.

Lähes kaikki kohteet Krimillä ovatkin ohjusten kantaman sisällä, ja voivat päätyä iskun kohteiksi.

– Suurin osa Krimistä on ehdottomasti vaara-aluetta. Lentokentät, logistiikkakeskukset, Kertšinsalmen silta, päämajat, mutta myös kohteet Etelä- ja Itä-Ukrainassa, Ryan kertoo.

Lähiviikot tulevat olemaan kriittisiä. Venäjä on siirtänyt eliitti-laskuvarjojoukkojaan Etelä-Ukrainasta Donbasiin, eikä Ukraina ole onnistunut vielä mobilisoimaan riittävästi sotilaita. Lännen ei silti kannata luovuttaa Ukrainan suhteen.

Ryan muistuttaakin, että Ukrainan menestymismahdollisuudet aliarvioitiin jo vuonna 2022.

– Tämä taistelu ei ole vain Ukrainan. […] On kyse Ukrainan puolustamisesta, mutta laajemmin myös myös Euroopan turvallisuusrakenteiden vakaudesta, Ryan kiteyttää.