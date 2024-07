Venäjän ohjukset ohittavat puolustuksen aiempaa paremmin

Ukrainan ilmavoimien tiedottajana aiemmin toimineen eversti Juri Ihnatin mukaan Venäjän ohjukset ja lennokit onnistuvat ohittamaan Ukrainan ilmapuolustuksen aiempaa paremmin, kertoo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Venäjän risteilyohjukset lentävät Ihnatin mukaan aiempaa matalammalla, mikä vaikeuttaa niiden torjumista. Osa ohjuksista on lentänyt hänen mukaansa vain 50 metrin korkeudessa, ISW kertoo.

Myös lennokkien havainnoiminen on Ihnatin mukaan muuttunut vaikeammaksi. Venäjän tiedustelulennokit näkyvät hänen mukaansa aiempaa huonommin elektronisen tiedustelun välineissä, mikä vaikeuttaa ohjusiskujen ennakointia.

ISW:n mukaan Venäjä on kyennyt muuttamaan iskutyyliään vastaamaan Ukrainan ilmatorjunnan heikkouksia. Ukrainan ilmapuolustus on raportin mukaan kyennyt torjumaan tehokkaasti korkeammalla lentäviä, vanhempaa mallia olevia Kh-101-ohjuksia.

Käyttämällä matalalla lentäviä risteilyohjuksia ja lennokkeja Venäjä voi ISW:n arvion mukaan iskeä entistä vapaammin ukrainalaisiin siviili- ja sotilaskohteisiin.

Tavoitteena Venäjällä on ajatushautomon arvion mukaan aiheuttaa maksimaalista tuhoa. ISW:n mukaan Venäjä todennäköisesti jatkaa vaikeasti torjuttavien ja ennakoimattomien iskujen toteuttamista siviili-infrastruktuurikohteita vastaan.