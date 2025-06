Ukrainalaiset polttavat hyökkääjää napalmilla

United24 on tutustunut ukrainalaisen 427. lennokkirykmentin ”Rarog” toimintaan. Rarog on yksi Ukrainan asevoimien viidestä tehokkaimmasta drooniyksiköstä. Droonin ohjaaja ”Jakaja” kertoo, että ukrainalaissotilaiden työtä helpottaa venäläissotilaiden asenne.

Rarog taistelee Donbasin etulinjassa, jossa sillä on vastassaan kaksi venäläisten divisioonaa, kuusi rykmenttiä ja yksi prikaati. Yksikkö on sijoitettuna Donetskin alueen pohjoisosaan Oskil-joesta itään.

Tärkeintä on päästä yksikköön vahingoittumattomana, sijoittaa toistin, levätä hieman ennen auringonnousua ja aamulla maahantunkeutujan metsästyksen voi aloittaa korsun suojasta käsin heti herättyään.

– He ovat liian arkailemattomia. Kulkevat ympäriinsä kuin omistaisivat paikan. Käyskentelevät telamiinat käsissään aivan kuin kantaisivat perunasäkkiä pihallaan. Me tietysti pyrimme varmistamaan, etteivät he asetu liian mukavasti. Heidän tulee ymmärtää, ettei tämä ole heidän maansa. Ja jos he tänne tulevat, he eivät enää poistu.

Ukrainalaissotilas vertaa droonisodankäyntiä aiemmin harrastamaan urheilukalastukseen, jossa myös jokaisella kalastajalla on sektorinsa. Venäläiset jalkaväkisotilaat ovat kaikkialla pyöriviä salakoita, lihava lahna on kuin Solntsepjok-moniraketinheitin, BUK-järjestelmä vertautuu karppiin, moottoripyörillä ja mönkijöillä liikkuvat venäläissotilaat särkeen. Tärkeintä on karsia salakoiden määrää, jotta ne eivät pääsisi omiin asemiin.

Ukrainalaisilla on etulinjassa tekninen työpaja, jossa sähköteknikot valmistavat drooneja ja räjähdeteknikot ammuksia sekä napalmia.

Rarogin taktiikkana on ensin tuhota droonista pudotetulla räjähdeammuksella asuinrakennuksen katto ja pudottaa sitten katon läpi napalm, jotta talo syttyisi tuleen. Ukrainalaiset ovat pakotettuja polttamaan omia kyliään, jottei miehittäjällä olisi suojaa ja piiloutumispaikkaa. Laakealle taivasalle jäänyt miehittäjä on helpompi hävittää.

– Tietenkään kukaan ei polttaisi mitään, jolleivät he [venäläiset] olisivat tänne tulleet. Olen pahoillani asukkaiden puolesta. He ovat rakentaneet koko elämänsä ajan näitä kotitalojaan, luultavasti paenneet ja nyt käy näin, harmittelee sotilas.

Ukrainalaisten napalm koostuu 72 prosenttisesti saippuasta, johon murennetaan styroksia. Joukkoon lisätään bensiini ja muutamien salaisina pysyvien lisäysten jälkeen tuloksena on sammuttamaton napalm, joka palaa sateessakin 1200–1500 celsiusasteen kuumuudella.