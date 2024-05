Ukrainalainen sotajournalisti varoittaa myönnytyksistä – ”Se, mitä tapahtuu seuraavaksi”

Ukrainalainen tunnettu sotajournalisti Illia Ponomarenko ei epäröi tunnustaa tätä suoraan. Hän ei tiedä, miten Ukrainan sodassa tulee käymään. Saako Ukraina alueitaan takaisin. Jakautuuko maa. Voittaako Venäjä lopulta.

– En osaa sanoa, onko minulla mitään ennustuksia, koska sotaa on ollut niin vaikea ennustaa, sitä on ollut vaikea voittaa ja se on ollut täynnä yllätyksiä, Ponomarenko kuvaa suomalaitoimittajille tavatessaan heitä perjantaiaamusta Helsingin Suvilahden entisellä voimalaitosalueella sijaitsevassa kulttuurikeskuksessa.

Haastattelurakennuksen ovi on auki pihalle. Vastapäisen rakennuksen seinällä oleva kyltti ”Peloton” voisi viitata Ponomarenkoon, mutta kyse on alueella toimivasta yrityksestä.

Illia Ponomarenko on raportoinut Ukrainan sodasta vuodesta 2014 lähtien ja on toimittajana vieraillut useasti Ukrainan sota-alueilla ukrainalaisten taistelujoukkojen mukana. Hän oli vuonna 2021 mukana perustamassa ukrainalaista englanninkielistä uutismediaa The Kyiv Independentiä. Viestipalvelu X:ssä hänellä on yli 1,2 miljoonaa seuraajaa.

Illia Ponomarenko on parhaillaan muutaman päivän vierailulla Suomessa ja tapaa täällä muun muassa poliittista johtoa sekä Ukrainaa tukevia vapaaehtoistoimijoita.

Ponomarenko kertoo, että suomalaisiin suhtaudutaan Ukrainassa erittäin myönteisesti.Taustalla hän näkee suomalaisten talvisodan ja tätä kautta ymmärryksen Venäjästä sekä toisaalta myös Suomen määrätietoisen avun Ukrainalle hyökkäyssodan aikana.

Vaikka Ponomarenko on varovainen ennustuksissaan, ensi vuoden hän arvioi olevan kriittinen sodan jatkoa ajatellen. Tämä liittyy niin länsimaiden apuun kuin Venäjäänkin.

– Ensi vuonna tulee eteen tilanne, jossa Venäjän on mietittävä sotilaallisia resurssejaan, koska ne ovat kaukana loputtomasta.

Samalla hän varoittelee länsimaiden johtajia ajatuksenjuoksuista, että ”(Vladimir) Putin olisi jo hävinnyt sodan”.

– Tämä on tuottanut todella paljon ongelmia.

Illia Ponomarenko korostaa, että kyseessä on vuosien sota. Eikä kyse ole vain Ukrainan sisällä tapahtuvista sotatoimista, vaan uhka ulottuu maan rajojen ulkopuolelle. Ponomarenko painottaa, että lännen on oltava yhdessä ”todella vahva”, jos se haluaa estää toisen sodan syttymisen.

Sotilaaksi rintamalle?

Verkkouutiset kysyi Ponomarenkolta, mikä on Ukrainaan sotaan liittyen keskeisin asia, jota lännessä ei ymmärretä.

– Vaarallisinta on se houkutteleva ajatus, että voisimme tehdä jonkinlaisen kompromissin Venäjän kanssa tai aloittaa neuvottelut Putinin kanssa. Se, että tässä olisi olemassa joku helppo tie ulos sodasta.

– Tämä voi kuulostaa järkevältä ja tuntua houkuttelevalta tavalta lopettaa tämä painajainen, mitä tulee ukrainalaisiinkin. Se ei ole kuitenkaan tie ulos sodasta.

Ponomarenko varoittaa ajatuksista, että Ukrainan sodassa kyse olisi ”tietyistä alueita tai kaupungeista”, jotka Putin haluaisi ja ne saatuaan sota loppuisi:

– Se, mitä tapahtuu seuraavaksi, Putin odottaa tovin kerätäkseen sotilaallista voimaansa – ja hyökkää uudelleen.

Illia Ponomarenko on raportoinut toimittajana Ukrainan sodan rintamalta, mutta hän on pohtinut, voisiko olla rintamalla paremmin hyödyksi sotilaana. Maailman Kuvalehden haastattelussa Ponomarenko kertoi ystävien toppuutelleen suunnitelmia. Hän ei perääntynyt aikeistaan, vaan marssi värväystoimistoon ja on käynyt terveystarkastuksissa. Jotkut sairaudet saattavat koitua kuitenkin esteeksi.

– Luovutan päätöksen (kelpoisuudestani) Ukrainan asevoimille.