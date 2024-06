Henna Virkkunen VU:n haastattelussa: Näistä syistä tehtävä komissiossa kiinnostaa

Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi lauantaina kokoomuksen puoluekokouksessa pitämässään linjapuheessa, että Suomen komissaariehdokas on europarlamentaarikko Henna Virkkunen.

Virkkunen vieraili tätä ennen aiemmin lauantaina Verkkouutisten videohaastattelussa, jossa hän kertoi näkemyksiään niin menneistä eurovaaleista kuin tulevasta komissiostakin.

Näin Virkkunen arvioi Suomelle sopivaa salkkua sekä analysoi omaa kiinnostustaan tehtävään komissiossa.

Mikälainen salkku Suomelle seuraavaksi sopisi?

– Suomi on esittänyt tavoitteensa siihen suuntaan, että se olisi kilpailukykyyn liittyvä salkku. Ja niitähän on todella paljon. Totta kai Suomen kannattaa olla siellä, missä Euroopan unionissa tapahtuu. Ja nythän tapahtuu sekä turvallisuuden, kilpailukyvyn ja talouden vahvistamisen osalta ja myös vihreän siirtymän jatkon osalta. Ne ovat ne keskeiset toimialat. Ja toki meidän intresseissä on, kun Suomi on vahvasti viennistä riippuvainen maa, että Euroopan unioni on kilpailukykyinen alue.

Eli jos kysyn omaa kantaasi, mieluummin kilpailuasioista kuin puolustusasioista vastaava komissaari?

– Nämä ovat molemmat todella merkittäviä sektoreita. Euroopan talouden, innovaatioiden ja investointien vahvistaminen, se on erittäin merkittävä teema meidän tulevaisuudelle, mutta myös turvallisuusteemat.

VU kysyi Virkkuselta myös, mikä komissaarin tehtävässä häntä kiinnostaa?

Virkkunen toppuutteli vielä tässä vaiheessa henkilöspekulaatioita, mutta korosti, että ”totta kai, komissiolla tulee olemaan merkittävä rooli Europan unionin talouden ja turvallisuuden vahvistamisessa ja näihin liittyvissä aloitteissa, mitä tehdään”.

– Toki Euroopan parlamentti ja jäsenmaat ovat edelleen päätösten tekijät, mutta aloitteet tekee nimen omaan komissio. Ja sehän on erittäin merkittävä tehtävä tämä komissaarin tehtävä.

Ja tästä syystä kiinnostaa?

– Olen kiinostunut kaikista tehtävistä, missä voidaan vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen merkittävästi. Euroopan parlamentissa voidaan vaikuttaa, mutta myös komissiossa.