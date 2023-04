Ukrainalainen kansanedustaja Verkkouutisille: Rauha vain turvatakuiden ehdoilla

Lisa Yasko on johtanut Ukrainan delegaatiota Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa.

– Ukrainalaisten ehdoton enemmistö ajattelee sodan päättymisen tarkoittavan rauhansopimusta, mihin sisältyvät turvatakuut. Sellaiset takuut, jotka estävät Venäjän hyökkäämästä meidän kimppuumme enää uudelleen, Ukrainan Parlamentin eli Verh’ovna Radan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Lisa Yasko sanoo Nykypäivän ja Verkkouutisten haastattelussa.

Yaskon mukaan sodan päättyminen merkitsee Ukrainalle paluuta vuoden 1991 vallinneille valtion rajoille. Tähän sisältyvät niin Donbass kuin Krimin niemimaa.

– Nämä molemmat vaatimukset, turvatakuut ja aluepalautukset, ovat meille erittäin tärkeitä. Me haluamme koko maailman kuulevan ja ymmärtävän tämän.

Venäjä on hyökkäyssotansa aikana asettanut koko kansainvälisen sopimusjärjestelmän kyseenalaiseksi. Millä tavalla Venäjän kanssa voidaan ylipäätään sopia konkreettisista turvatakuista?

– Emme vaadi turvatakuita Venäjältä, me vaadimme niitä koko kansainväliseltä yhteisöltä. Turvatakuisiin tulee sisältyä kaikki ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden avulla estetään Venäjän mahdollinen hyökkäys maahamme. Uskomme, että tämä on mahdollista, jos päivitämme, tarkistamme ja luomme uusia mekanismeja kansainvälisillä toiminta-alustoilla, kuten esimerkiksi Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Yasko sanoo tämän tarkoittavan sitä, ettei Venäjällä pitäisi enää olla veto-oikeutta YK:n turvallisuusneuvostossa.

Yaskon mukaan Ukraina tavoittelee turvatakuita, jotka sisältävät myös hyvin konkreettisia toimia Natolta ja muilta mahdollisilta eurooppalaisilta sotilasyhteistyöyksiköiltä.

– Turvatakuisiin tulee sisältyä todellinen sotilaallinen yhteistyö Naton kanssa, tarkentaa Ukrainan parlamentin kahden- ja monenvälisten suhteiden johtajanakin toimiva Yasko.

Ukrainalaiset toivovat pääsevänsä mahdollisimman pian myös EU:n jäseneksi.

– Tähän asti olemme tulleet tulevaisuuden pelkojemme kanssa jotensakin hyvin toimeen. Mutta jos voitto ei koita pian – ei siis vuosien kuluttua, vaan lähikuukausina – niin ihmisten luottamuksen, toivon ja optimismin kanssa voi tulla ongelmia. Me olemme jo niin uupuneita.

Yaskon mukaan ukrainalaisille olisikin erittäin tärkeää, että maa otetaan EU:n jäseneksi nopeutetulla erikoismenettelyllä.

– Sellainen ajattelu ei tule kysymykseen, että no, kunhan sota on pikkuhiljaa ohitse niin sitten katsotaan sen eurooppalaisen integraation kanssa. Ei, niin se ei mene, puuskahtaa muutoin niin hillitty parlamentaarikko.

– Ukrainan integroiminen Euroopan unioniin pitää tapahtua juuri nyt. Kaikkine lähentymisneuvotteluineen ja yhteisön standardeineen.

Ukrainalaisten poliitikkojen on kuultu keskustelevan EU-jäsenyyden etenemisestä jopa vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä. Mikä ihme oikein ruokkii toiveita näin nopeista EU-jäsenyysmenettelyistä?

– Jos EU nyt sanoo meille, että kuulkaas, ette te ole oikeastaan vielä valmiita ja odotellaan nyt vielä parikymmentä vuotta lisää, niin pelkään pahoin, että meistä kehittyy melkoisia euroskeptikkoja! Ja sitä me ukrainalaiset emmekä me eurooppalaiset todellakaan tarvitse, Yasko sanoo.

Lisa Yasko on johtanut Ukrainan delegaatiota Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Hän omaa kokemusta kansainvälisten poliittisten elinten toiminnasta. Mitä EU-jäsenyys konkreettisesti Ukrainalle merkitsisi?

– Esimerkiksi maatalous on Ukrainalle erityisen tärkeää. Tarvitsemme EU:n standardit ja EU:n maatalouspolitiikan. Sitä kautta Ukrainan kansalaiset saavat todellisen tunteen siitä, että EU tukee meitä. Ei ainoastaan puheissa, vaan myös todellisten tekojen kautta.

Yaskon mukaan EU:n tulee näkyä myös infrastruktuurin rakentamisen kautta.

– Me tarvitsemme uusia teitä ja uudisrakentamista ylipäätään. Meidän täytyy saada nähdä ja kokea, että se EU todella on olemassa ja jotain tosiaan tapahtuu, hän sanoo.

