Ukrainaan on tulossa suoranainen tulva amerikkalaista sotakalustoa

Ukrainan apupaketin hyväksyminen Yhdysvalloissa merkitsee sitä, että puolustaja saa kohta vastaanottaa suoranaisen ”tulvan” amerikkalaista sotakalustoa, Wall Street Journalissa arvioidaan.

Edustajainhuone näytti noin 60 miljardin dollarin Ukraina-avulle vihreää valoa viikonloppuna. Paketti vaatii vielä senaatin hyväksynnän ja presidentti Joe Bidenin allekirjoituksen. Näitä pidetään kuitenkin läpihuutojuttuna.

Amerikkalaislehden mukaan apu saadaan liikkeelle nopeasti. Yhdysvaltain asevoimat on jo pitkään valmistellut suuria määriä ampumatarvikkeita ja kalustoa toimitettavaksi Ukrainaan.

Jotakin osviittaa toimitusten nopeudesta saa Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen komentajana aiemmin toimineen, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertlingin lausunnosta.

– Sanoisin, että C-17:t [kuljetuskoneet] on todennäköisesti lastattu ja ne nousevat taivaalle, kun muste on paperilla, Ukrainan sodan kommentaattorina tunnetuksi tullut Hertling sanoi X-palvelussa.

Vaikka apupaketilla onkin merkittävää vaikutusta Ukrainan kykyyn jatkaa sotaa, kärsii puolustaja yhä muun muassa vakavasta miespulasta.

– Haluamme saada tavaraa niin nopeasti kuin mahdollista, että saamme jotakin tuntuvaa apua etulinjan sotilaille mahdollisimman pian – ei joskus puolen vuoden kuluttua – että he pääsevät etenemään, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi sunnuntaina.

Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee kipeästi etenkin pitkän kantaman tykistöä ja ilmatorjunta-aseita. Amerikkalaisen avun liikahdus tulee myös Zelenskyin mukaan auttamaan Ukrainaa värväämään lisää joukkoja sotaan.

Presidentti myönsi Ukrainan menettäneen aloitteen rintamalla. Nopeasti tuleva tuki voi tarjoaa kuitenkin hänen mukaansa tilaisuuden vakauttaa sotatilannetta.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns herätti viime viikolla huomiota arvioituaan puhetilaisuudessa kylmästi, että Ukraina voi hävitä sodan vielä tämän vuoden aikana, mikäli Yhdysvallat ei saa tukea liikkeelle.

Jos paketti taas hyväksyttäisiin, olisi tilanne hänen mukaansa varsin erilainen.

– Tästä sotilaallisesta tuesta tulevalla konkreettisella ja psykologisella piristysruiskeella ukrainalaiset ovat täysin kykeneviä pitämään puolensa vuoden 2024 ajan ja murtamaan [Vladimir] Putinin ylimielisen käsityksen siitä, että aika on hänen puolellaan, Burns sanoi Politicon mukaan.

