Ukrainaa puukotettiin juuri selkään ja he tietävät sen, kirjoittaa strategian ja sotahistorian asiantuntija, professori Phillips O’Brien blogissaan viitaten Yhdysvaltojen ja Venäjän käymiin tulitaukoneuvotteluihin.

– Voidaan sanoa, että eilen Yhdysvallat ja Venäjä raa’asti ohittivat ukrainalaiset (ja eurooppalaiset) ja asettivat heidät kahden tulen väliin. USA neuvotteli niin kutsutun ”Mustanmeren tulitauon” yhdellä tavalla Ukrainan kanssa ja sitten toisella tavalla Venäjän kanssa. Tulos on se, että ellei Ukraina nyt torju sopimusta tai Eurooppa tule apuun ja kieltäydy hyväksymästä siihen liittyvää pakotteiden purkamista, Venäjälle tullaan ojentamaan valtava voitto ja Ukraina löytää itsensä entistä vaarallisemmasta asemasta, O’Brien analysoi.

Hän kertoo olleensa yhteydessä ukrainalaisiin tietolähteisiinsä saadakseen kattavan kuvan, mitä asiassa on tapahtunut.

– Ensiksi Yhdysvallat ja Ukraina neuvottelivat Mustanmeren tulitaosta sellaisenaan (ilman muita ehtoja). Ukrainalaiset eivät olleet innoissaan asiasta, koska he ovat saavuttaneet jo monia asettamiaan tavoitteita omatoimisesti. Ukraina on siivonnut Venäjän Mustanmeren laivaston liki kokonaan Mustaltamereltä ja pakottanut sen Krimiltä Venäjän puolelle. Samaan aikaan Ukraina on pystynyt avaamaan kuljetuksia Odessasta ja hyödyntää nyt satamaa tehokkaasti.

Yhdysvallat kuitenkin laittoi O’Brienin mukaan kovaa painetta Ukrainalle, jotta se hyväksyisi Mustanmeren tulitauon. Tähän oli tutkijan mukaan useampi syy: Sanottiin, että se olisi osoitus ukrainalaisten halusta rauhaan, se tekisi Yhdysvallat tyytyväiseksi, se rajoittaisi Venäjän hyökkäyksiä Mustaltamereltä Ukrainaan ja se toisi lisäturvaa kaupalliselle rahtiliikenteelle ukrainalaissatamista.

O’Brien jatkaa, että selvästi Yhdysvallat myös lupasi Ukrainan presidentille Volodymyir Zelenskyille, että jos Ukraina suostuisi tulitaukoon ja Venäjä rikkoisi sitä, Yhdysvallat asettaisi suuremmat pakotteet Venäjää vastaan. Tästä sopimuksen ehdosta myös Zelenskyi itse on puhunut julkisuudessa.

– Lopulta USA ja Ukraina päätyivät sopimaan tulitaosta, joka vaikuttaa olevan rajattu ilman erityistä helpotusta tai hyötyä tilanteeseen Ukrainalle (tai Venäjällekään.).

– Toiseksi: Kun Yhdysvallat neuvotteli ensin mainittua sopimusta ukrainalaisten kanssa, he samaan aikaan neuvottelivat hyvin erilaista sopimusta venäläisten kanssa. Tämän sopimuksen voisi sanoa olevan sen, joka todella heijastaa [Donald] Trumpin hallinnon näkemyksiä. Yhdysvallat oli myöntymässä siihen, että osana tulitaukoa Venäjän pakotteita lievennettäisiin (jopa fataalisti).

– Tämä sopimus käytännössä vesittäisi nykyiset pakotepaketit. Mikä tahansa venäläisyhtiö, joka väittäisi olevansa tekemisissä ”maatalouden ja lannoitteiden” kanssa, voisi laivata tuotteita Venäjältä pois ja takaisin (ja turvallisuusprotokollat tuskin olisivat millään lailla kattavia), O’Brien kirjoittaa.

Tavoitetta varten Yhdysvallat näyttää olevan myös valmis kytkemään Venäjän takaisin maailman rahaliikenteeseen.

– On vaikea edes kuvailla näiden Venäjälle annettavien myönnytysten syvyyttä – ja sitä seikkaa, että Yhdysvallat vaikuttaa olevan näihin myönnytyksiin tyytyväinen.

– Kolmanneksi: Yhdysvallat ilmoitti tulitauosta mahtipontisesti, Trump tuo rauhan maailmaan. Vasta sen jälkeen kävi ilmi, että sivussa oli Venäjän kanssa tehty ehdollinen sopimus, ja että venäläiset odottivat näiden ehtojen tulevan voimaan pikaisesti tulitauon kanssa. Venäläisten lausunto asiasta oli selkeä ja yksiselitteinen.

O´Brienin mukaan Yhdysvallat ei ole toistaiseksi perääntynyt diilistään Venäjän kanssa, joten pallo on Ukrainalla.

Ukrainan parlamentin jäsen ja puolustusneuvonantaja Oleksanda Ustinova kirjoittaa blogissaan, että Yhdysvaltain ja Venäjän Saudi-Arabiassa tekemä sopimus on ”Ukrainan petos”, jossa käytännössä Yhdysvallat on suostunut lukuisten Venäjän pakotteiden purkamiseen.

O´Brien sanoo, ettei usko, että Ustinova olisi kirjoittanut kannanottoaan, ellei Ukrainassa hyvin ymmärrettäisi, miten maa on petetty.

Neljäs osa ketjussa on nyt O´Brienin mukaan se, että Trumpin hallinto saattaa sittenkin perääntyä, eikä ajaisi sopimuksen toteutumista eurooppalaisten ja ukrainalaisten päiden yli.

– Tämä olisi paras vaihtoehto, mutta en liikaa asettaisi toiveita sille, ettei Trump toimisi yhdessä Putinin kanssa.

Jos USA-Venäjä-sopimus pitää, Ukraina voi joko hylätä sen tai suostua siihen – hylkääminen on tutkijan mukaan mahdollista, jos Euroopan maat tukevat Ukrainaa.

– Vaatisi todellista voimaa ja päättäväisyyttä Euroopan mailta asettua USA:a vastaan, O´Brien kuitenkin huomauttaa.

Tiistai joka tapauksessa osoitti jälleen kerran tilanteen, jossa olemme.

– Yhdysvallat yrittää horjuttaa Ukrainaa (ja Eurooppaa), ja työskentelee Venäjän kanssa. Yhdysvallat haluaa luopua pakotteista mahdollisimman pian ja alkaa tehdä rahaa Venäjän kanssa. Se ei välitä vapaudesta ja demokratiasta Euroopassa ja Ukrainassa, vaan itse asiassa näyttää haluavan heikentää niitä molempia jos mahdollista.

– On nyt Ukrainan ja Euroopan vastuulla huolehtia itsestään. Mustanmeren tulitaukosopimus kertoo sen isoin kirjaimin, O´Brien toteaa.