Ukraina ylitti rajan, Vladimir Putin kutsui hätäkokouksen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut maan turvallisuusneuvoston hätäkokoukseen Kurskin alueen tilanteen vuoksi.

Ukrainan joukkojen kerrotaan tunkeutuneen rajan yli ja ottaneen haltuunsa viimeisen vuorokauden aikana useita kyliä. Etujoukkojen väitetään edenneen kymmenen kilometriä rajan taakse ja lähestyneen Sudzhan hallintokeskusta.

Operaatio ilmeisesti yllätti alueelle sijoitetut venäläisjoukot, jotka ovat menettäneet ainakin kaksi helikopteria ja kaksi panssarivaunua. Taisteluissa on väitetysti tuhoutunut useita Ukrainan Stryker- ja Humvee-ajoneuvoja.

Wall Street Journal -lehden kirjeenvaihtaja Yaroslav Trofimov huomauttaa hyökkäyksen olevan laajempi verrattuna aiempiin rajan yli tehtyihin iskuihin. Esimerkiksi toukokuussa 2023 Ukrainan puolella taistelevat venäläiset vapaaehtoiset tekivät pienempiä hyökkäyksiä Kurskin ja Belgorodin alueille.

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat ovat reagoineet uutisiin paniikinomaisesti. Monet ovat ihmetelleet rajaseudun puutteellisia puolustuksia. Venäjän kerrotaan siirtäneen alueelle maavoimien yksiköitä ja lentokoneita. Maan puolustusministeriön tiedotteessa väitettiin, että ukrainalaisten eteneminen olisi pysäytetty.

Operaatioon on osallistunut venäläislähteiden mukaan Ukrainan 22. mekanisoidun prikaatin ja 82. maahanlaskuprikaatin alaisia yksiköitä. Väitteitä ei ole voitu vahvistaa. Kurskin alueen vt. kuvernööri Aleksei Smirnov kuvaili tilannetta Telegram-päivityksessään ”vaikeaksi”.

Yli 30 venäläissotilaan kerrotaan jääneen vangiksi. Mukana oli myös varusmiehiä. Alueelta kuvatulla lennokkivideolla näkyy, kuinka sotavankeja saatetaan kohti Ukrainan rajaa.

Venäjän valtiollisen TASS-uutistoimiston mukaan Smirnov kertoi alueen operatiivisesta tilanteesta presidentille tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Vladimir Putin ilmaisi tukensa Kurskin paikallishallinnolle.

– Vladimir Putin valvoo tilannetta henkilökohtaisesti, kuvernööri sanoi Telegram-videopäivityksessään.

