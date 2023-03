Ukraina voi saada kymmeniä MiG-29-hävittäjiä

Puola voi toimittaa Ukrainan ilmavoimille MiG-29-hävittäjiä 4–6 viikon sisällä. Maan pääministeri Mateusz Morawiecki vahvisti asian tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Slovakian puolustusministeri Jaroslav Nad sanoi viime viikolla maiden valmistelleen yhteistä hävittäjäsiirtoa Ukrainan tueksi. Slovakia poisti omat MiG-29-hävittäjänsä käytöstä viime vuoden aikana. Nato-maista kyseistä hävittäjätyyppiä löytyy myös Bulgarialta.

– Mielestäni on aika tehdä päätös. Ihmiset kuolevat Ukrainassa, ja me voimme oikeasti auttaa heitä. Asiassa ei ole varaa politikointiin, Jaroslav Nad sanoi.

Puolan hallituksesta ilmoitettiin keskiviikkona, että useilta mailta oli saatu selkeä viesti siitä, että MiG-29-toimitukset etenevät.

Puolan ilmavoimilla on noin 30 MiG-29-hävittäjää ja Slovakialla kymmenen. Ukrainalle tuskin lähetetään kaikkia 40 lentokonetta.

Puolan presidentinkansliasta ilmoitettiin aiemmin, että yläraja olisi 14 hävittäjää. War Zone -sivuston mukaan maa on saamassa pian käyttöön eteläkorealaisia FA-50-koneita, mutta nämä eivät korvaa täysin poistuvaa kyvykkyyttä.

On epäselvää, kuinka hävittäjät aiotaan toimittaa Ukrainaan. Ne todennäköisesti joudutaan purkamaan osittain ja lähettämään perille kuorma-autoilla tai rahtijunilla.

Ukrainan ilmavoimien käytössä on jo nyt MiG-29-hävittäjiä, joten niiden käyttöönoton odotetaan sujuvan nopealla aikataululla.

BREAKING:

Several countries will soon send MIG-29 fighter jets to Ukraine at the same time according to Polish government spokesman Piotr Muller

Poland has received “clear declarations” from them, he added

🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/Am30cMxK7x

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2023