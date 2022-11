Ukraina voi ottaa haltuunsa lisää yksityisiä yrityksiä sodan tukemiseksi

Ukraina saattaa ottaa haltuun lisää yrityksiä valtion hallintaan tukeakseen sodankäyntiä, kertoo Financial Times. Ukraina on varoittanut yrityksiä, että uudet haltuunotot ovat mahdollisia, jos yritykset eivät ole täysin valtion tukena sodan aikana.

Ukrainan valtio on aiemmin ottanut haltuun yrityksiä, joiden toimiala on sodankäynnin kannalta kriittistä. Kriittisiä toimialoja, joilla haltuunottoja on tehty, ovat esimerkiksi öljyntuotanto, lentokoneturbiinien ja kuorma-autojen valmistaminen.

Haltuunottojen päätösprosessista ei ole juurikaan tietoja julkisuudessa.

Ukrainan energiaministeri German Galushchenko kertoi Financial Timesille Ukrainan valvovan yrityksiä ja seuraavan tukevatko ne maan armeijaa ja taloutta tarpeeksi.

– Meidän täytyy selviytyä… Se on kaikkien yhteinen tehtävä. Jos valtio näkee, että joku yrittää pelata jotain pelejä yksin ollakseen saavuttamatta tätä tavoitetta suojautua Venäjältä, olen tietysti varma, että päätöksiä tulisi tehdä, ministeri kommentoi.

Haltuunottojen vakuutetaan olevan vain väliaikaisia eikä tarkoitus ole kansallistaa yrityksiä. Tavoitteena on tukea maan taloutta ja armeijaa hyökkäyssodan vastaisessa taistelussa.

Haltuunotettujen yritysten omistajat saavat omaisuutensa takaisin sodan jälkeen tai heille maksetaan korvaus. Haltuunotot ovat kohdistuneet enimmäkseen Ukrainan oligarkkeihin.