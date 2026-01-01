Ukraina vedätti venäläisiä – lavasti komentajan kuoleman ja vei Kremlin rahat

Ukrainan puolella taistelevien Venäjän vapaaehtoisjoukkojen (RDK) komentajan Denis Kapustinin kuolema oli lavastettu, Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR paljastaa. Asiasta kertoo Ukrainska Pravda.
Verkkouutiset uutisoi lauantaina 27.12, että Kapustin oli kuollut Venäjän drooni-iskussa. Kapustinin perustama RDK kertoi komentajansa kuolemasta sosiaalisen median kanavissaan.
– Kostamme varmasti puolestasi, Denis. Asiasi elää, RDK linjasi tuolloin.
Moskovassa syntynyt Kapustin perusti RDK:n Ukrainan asevoimien alaisuuteen täysmittaisen sodan alettua vuonna 2022. Venäläisistä koostuvan sotilasyksikön tavoitteena on kaataa Vladimir Putinin hallinto.
Perjantaina HUR kuitenkin paljasti Telegram-kanavallaan, että Kapustinin kuolema oli tiedustelupalvelun lavastama.
– Venäjän erikoisjoukkojen tappio. RDK:n komentaja Denis Kapustin on elossa, ja hänen likvidoimisesta saadut puoli miljoonaa dollaria vahvistavat HUR:n erikoisjoukkoja, tiedote kuului.
Kreml oli tiedustelupalvelun mukaan varannut puoli miljoonaa dollaria Kapustinin tappamiseksi.
HUR:n alaisten Timur-erikoisjoukkojen komentajan mukaan Kapustinin kuoleman lavastamalla tämä rahasumma päätyi Ukrainalle. Tiedustelupalvelu ei tarkentanut tiedotteessaan, mitä kautta varat lopulta päätyivät HUR:n käsiin.
– Saimme tietyn määrän varoja, jotka Venäjän tiedustelupalvelut olivat varanneet tämän rikoksen toteuttamiseen, hän kommentoi.
– Tällä hetkellä RDK:n komentaja on Ukrainan maaperällä ja on valmis jatkamaan hänelle asetettuja tehtäviä.
HUR:n johtaja Kyrylo Budanov toivotti Kapustinin tervetulleeksi takaisin ja onnitteli häntä sekä HUR:n erikoisjoukkoja, jotka toteuttivat kuoleman lavastamisen. Valekuolema teki Budanovin mukaan Venäjän tiedustelupalvelut naurunalaisiksi.
– Ensinnäkin, herra Denis, onnittelen sinua henkiin palaamisesta. Se on mukava juttu. Olen iloinen, että likvidaatioosi osoitetut varat tukevat nyt taistoamme, Budanov veisteli.
Kapustin itse painotti, että hänen tilapäinen poissaolonsa ei vaikuttanut RDK:n laatuun tai toimintaan.
– Olen valmis etenemään taistelualueelle ja jatkamaan RDK:n komentamista, Kapustin vastasi.