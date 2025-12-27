Ukrainan puolella taistellut venäläiskomentaja kuoli

Yksi tunnetuimmista Ukrainan puolella taistelevista venäläisistä, Venäjän vapaaehtoisjoukkojen komentaja Denis ”White Rex” Kapustin on kuollut. Venäjän vapaaehtoisjoukot kertoo kuolemasta viestipalvelu X:ssä.

Vapaaehtoisjoukkojen mukaan Kapustin kaatui Zaporizhzhian rintamalla taistelutehtävän aikana perjantain ja lauantain välisenä yönä. Yksikön Telegram-kanavan mukaan Kapustin olisi kuollut venäläisten FPV-drooniin.

– Kostamme varmasti puolestasi, Denis. Asiasi elää, Vapaaehtoisjoukot linjasi tiedotteessaan.

Kapustin syntyi vuonna 1984 Moskovassa ja muutti 17-vuotiaana Saksaan. Hän toimi pitkään jalkapallohuligaani- ja laitaoikeistopiireissäpiireissä, kunnes muutti vuonna 2018 Ukrainaan.

Venäjän hyökättyä maahan vuonna 2022 Kapustin perusti Ukrainan asevoimien alaisuuteen Venäjän vapaaehtoisjoukot, jonka tavoitteena on kaataa Vladimir Putinin hallinto.

Venäjän vapaaehtoisjoukot tunnetaan erityisesti uskaliaista hyökkäyksistään Venäjän puolelle rajaa. Vuonna 2023 yksikkö iski rajan yli Brjanskiin ja Belgorodiin, jonka seurauksena Venäjän läntisen sotilaspiirin sotilasoikeus tuomitsi Kapustinin elinkautiseen vankeusrangaistukseen maanpetoksesta ja terrorismista.

Joukoissa on taistellut ukrainanvenäläisten lisäksi myös Venäjän puolelta loikanneita sotilaita. Vuonna 2023 Kapustin iloitsi Militarnyin mukaan siitä, että Venäjän vapaaehtoisjoukkoihin oli loikannut Wagner-palkkasotilasryhmän ja Storm-Z -rangaistuspataljoonan jäseniä, jotka sittemmin tukivat joukkoa hyökkäyksessä Venäjän puolelle rajaa.

– He voivat jatkaa rakastamansa asian tekemistä, mutta nyt osana Venäjän vapaaehtoisjoukkoja. Tehtäväni komentajana on antaa heille tämä mahdollisuus, Kapustin kommentoi tuolloin.