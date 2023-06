Ukraina torjui kymmenen Iskander-ohjusta

Venäjä ampui Ukrainan ilmavoimien mukaan Kiovaan yön aikana yhteensä kymmenen Iskander-ohjusta. Ilmavoimat kertoo tuhonneensa ohjuksista jokaisen.

Torjutuista ohjuksista seitsemän oli ballistisia Iskander-M -ohjuksia ja kolme Iskander K -risteilyohjuksia. Ne ammuttiin Ukrainan pohjoispuolella sijaitsevalta Brjanskin alueelta.

Ilmavoimat kertoo, että ohjusten tuhoamisen seurauksena pudonnut romu aiheutti henkilövahinkoja.

Kiovan poliisin Facebook-julkaisun mukaan yöllisessä pommituksessa kuoli kolme siviiliä. Iskuja kohdistettiin Kiovan pohjoispuolella sijaitsevan Desnan alueen terveysasemaan.

Kaksi uhreista oli hieman yli 30-vuotiaita. Kolmas uhri oli 11-vuotias lapsi. Lisäksi iskuissa haavoittui yhteensä 11 siviiliä.

The Ukrainian Air Force says it shot down all 7 Iskander-M (9M723) ballistic missiles and 3 Iskander-K (9M728) cruise missiles over night launched from Bryansk Oblast.https://t.co/fYmhUHBLjN pic.twitter.com/fa58qXCsYr

— Rob Lee (@RALee85) June 1, 2023