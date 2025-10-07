Ukraina teki jättihyökkäyksen Venäjälle Vladimir Putinin syntymäpäivänä

Ukraina käynnisti mittavan droonihyökkäyksen Venäjää vastaan tiistain vastaisena yönä. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Iskuja tehtiin muun muassa Venäjän Tjumenin kaupunkiin, joka sijaitsee yli 2 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Droonihyökkäys on yksi suurimpia Ukrainan tekemiä koko sodan aikana. Iskuilla on myös symbolinen merkitys: ne tehtiin 7. lokakuuta – samana päivänä Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin syntymäpäivän kanssa.

Venäjä on kertonut onnistuneensa ampumaan alas osan drooneista. Kaikkia lennokkeja se ei kuitenkaan onnistunut torjumaan ja sosiaalisessa mediassa on jaettu kuva- ja videomateriaalia Ukrainan lennokkien aiheuttamista räjähdyksistä ja tulipaloista.

Yhden lennokin kerrotaan osuneen suoraan Tjumenissa sijainneeseen öljynjalostamoon. Myös paikallisissa puhelin- ja verkkoyhteyksissä on raportoitu ongelmia.

Venäjä on Kyiv Postin mukaan tehnyt myös iskuja Ukraina rautatieverkostoon. Lisäksi Venäjä on iskuillaan aiheuttanut laajoja sähkökatkoja Ukrainan Pultavan ja Sumyn alueilla.