Venäjä on aiheuttanut mittavia vahinkoja Ukrainalle muun muassa Sumyn alueella. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Ukraina teki jättihyökkäyksen Venäjälle Vladimir Putinin syntymäpäivänä

  • Julkaistu 07.10.2025 | 13:48
  • Päivitetty 07.10.2025 | 14:10
  • Ukraina, Venäjä
Puolustaja iski öljyjalostamoon yli 2000 kilometrin päässä rajasta.
Ukraina käynnisti mittavan droonihyökkäyksen Venäjää vastaan tiistain vastaisena yönä. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Iskuja tehtiin muun muassa Venäjän Tjumenin kaupunkiin, joka sijaitsee yli 2 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Droonihyökkäys on yksi suurimpia Ukrainan tekemiä koko sodan aikana. Iskuilla on myös symbolinen merkitys: ne tehtiin 7. lokakuuta – samana päivänä Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin syntymäpäivän kanssa.

Venäjä on kertonut onnistuneensa ampumaan alas osan drooneista. Kaikkia lennokkeja se ei kuitenkaan onnistunut torjumaan ja sosiaalisessa mediassa on jaettu kuva- ja videomateriaalia Ukrainan lennokkien aiheuttamista räjähdyksistä ja tulipaloista.

Yhden lennokin kerrotaan osuneen suoraan Tjumenissa sijainneeseen öljynjalostamoon. Myös paikallisissa puhelin- ja verkkoyhteyksissä on raportoitu ongelmia.

Venäjä on Kyiv Postin mukaan tehnyt myös iskuja Ukraina rautatieverkostoon. Lisäksi Venäjä on iskuillaan aiheuttanut laajoja sähkökatkoja Ukrainan Pultavan ja Sumyn alueilla.

