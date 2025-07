Ukraina surmasi tiedustelueverstinsä murhasta epäillyt

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU:n eversti Ivan Voronytš ammuttiin 10. heinäkuuta parkkipaikalla Kiovan Holosijivin piirissä. Tekijänä oli tuntematon mieshenkilö, joka oli ampunut everstiä lähietäisyydeltä viisi kertaa. Voronytš sai välittömästi surmansa.

Amerikkalaislehti The New York Timesin mukaan 50-vuotias Voronytš oli kokenut vastatiedustelu-upseeri, joka oli muun muassa osallistunut venäläisterroristi Arsen ”Motorola” Pavlovin eliminointiin Donetskissa vuonna 2016. Hänellä oli ollut merkittävä rooli Ukrainan kahdeksan kuukautta kestäneessä Kurskin operaatiossa. Voronytsin kerrotaan aiheuttaneen ”monia ongelmia’ venäläisille”.

Voronytš oli palvellut SBU:ssa vuodesta 1997 lähtien ja kuului Alfa-erikoisjoukkoihin. Hän oli koulutukseltaan historioitsija, joka oli isänmaallisena ukrainalaisena perehtynyt kansansa vapaustaisteluihin 1900-luvulla. Olemukseltaan häntä kuvailtiin pidättyväiseksi ja kunnolliseksi upseeriksi.

Nyt sunnuntaina 13. heinäkuuta Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ja Ukrainan poliisi kertovat surmanneensa Voronytšin epäillyt murhaajat Kiovan alueella. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n toimeksiannosta toimineet 44-vuotias mies Zaqani Gulelizade ja 34-vuotias nainen Narmin Guliyeva saivat surmansa tulitaistelussa vastustaessaan pidätystä. He eivät olleet Venäjän tai Ukrainan kansalaisia, mihin heidän azerinimensä viittaavat.

Epäiltyjen etsintää johti itse SBU:n päällikkö kenraaliluutnantti Vasyl Maljuk.

Mlurhaajat olivat jäljittäneet Voronytšia usean päivän ajan ja käyttivät teossaan äänenvaimentimella varustettua pistoolia. Tekonsa jälkeen parivaljakko oli yrittänyt piiloutua Kiovan alueelle.

Poliisitutkimuksessa selvisi, että FSB:n yhdysmies oli ohjeistanut kaksikkoa tarkkailemaan Voronytšin päivittäistä rutiinia ja reittejä. Yhdsymies oli myös kertonut koordinaatit, josta äänenvaimennettu pistooli löytyisi.

Russia’s foreign hit squad that killed an SBU colonel was eliminated in a shootout on 13 July. They resisted arrest.

SBU chief Maliuk: “The only future for the enemy on Ukrainian territory is death.” https://t.co/DZgOretkut

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 13, 2025