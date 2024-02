Ukraina sanoo tuhonneensa taas Su-34-hävittäjäpommittajan

– Miinus yksi Su-34 lisää itäsuunnassa. Eilen venäläiset lentäjät onnistuivat kiertämään ohjuksiamme, mutta näin ei aina tapahdu. Siksi neuvon miehittäjiä tapaamaan perheensä ennen jokaista lentoa varmuuden vuoksi. Koska kuka tietää, ovatko he onnekkaita vai eivät tällä kertaa, Mykola Oleštšuk kirjoitti viestipalvelu Telegramissa Ukrinformin mukaan.

Ukrainan ilmavoimat tuhosivat 17. helmikuuta kaksi venäläistä Su-34-hävittäjäpommittajaa ja yhden Su-35-hävittäjän.

19. helmikuuta ukrainalaiset ampuivat alas Itä-Ukrainassa kaksi vihollisen lentokonetta idässä. Ukrainan asevoimien ylipäällikön Oleksandr Syrskyin mukaan pudonneet koneet olivat Su-34-hävittäjäpommittaja ja Su-35S-hävittäjä, jotka hyökkäsivät Ukrainan joukkojen asemiin.

Niin ikään 21. helmikuuta Ukrainan ilmavoimat ampuivat alas vihollisen Su-34:n.

Maa puolustusvoimat ilmoittivat 23. helmikuuta venäläisen A-50 pitkän matkan tutkavalvontakoneen pudotuksesta. Kone ammuttiin alas S-200-ilmapuolustusohjuksella. Tämä oli kolmas venäläisten A-50:n menetys.

Aiemmin Valko-Venäjän partisaanit tuhosivat samanlaisen koneen Machulishchin lentotukikohdassa helmikuussa 2023, ja 14. tammikuuta Ukrainan ilmavoimat ampuivat alas A-50- ja Il-22-koneet.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 27, 2024