Ukraina sanoo tappaneensa Sevastopolin miehittäjien päällikön Juri Pavlovin.

Lähteiden mukaan hän kuoli taisteluissa Zaporizzjan lähellä ja kuoli matkalla sairaalaan.

Miehittäjien joukkojen johtajana toiminut apulaiskomentaja ja majuri Pavlov soti Syyriassa ennen siirtoa Ukrainaan.

Hänen kerrotaan taistelleen vuosia Sevastopolin 810. merijalkaväen prikaatissa ja saaneen Venäjältä kunniamerkin ”urheudesta”.

Pavlov itse oli syntyperäinen ukrainalainen. Hän oli syntynyt pienessä kylässä Luhanskin alueella.

