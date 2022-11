Ukraina saanut lisää ilmatorjuntajärjestelmiä

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov kertoo Twitterissä, että maa on saanut lisää ilmatorjuntakalustoa.

– Nasams ja Aspide -ilmatorjuntajärjestelmät ovat saapuneet Ukrainaan! Nämä aseet vahvistavat merkittävästi [Ukrainan armeijaa] ja tekevät taivaistamme turvallisempia.

– Jatkamme viholliskohteiden ampumista alas. Kiitos kumppaneillemme: Norja, Espanja ja Yhdysvallat, hän toteaa.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022