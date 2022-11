Ukraina saa lännestä lennokkeja ja 90 panssarivaunua

– Apupaketti korostaa Yhdysvaltojen jatkuvaa sitoutumista Ukrainan tukemiseen täyttämällä sen kiireellisimpiä tarpeita … ja samalla rakentamalla Ukrainan asevoimien valmiuksia puolustaa suvereniteettiaan pitkällä aikavälillä, Pentagonin apulaislehdistösihteeri Sabrina Singh sanoi perjantaina CNN:n mukaan.

Paketti sisältää muun muassa kunnostettuja T-72-panssarivaunuja, uusia Phoenix Ghost -lennokkeja, rahoitusta HAWK-ilmapuolustusjärjestelmien kunnostukseen Ukrainaan lähetettäväksi.

Panssarivaunut tulevat Tshekistä, ja Yhdysvallat maksaa Singhin mukaan 45 vaunun kunnostamisen ja Alankomaat toiset 45.

Singh sanoi, että osa panssarivaunuista toimitetaan joulukuun loppuun mennessä.

– Nämä ovat taistelukentän teknisesti edistyneimmät panssarivaunut, hän lisäsi.

Singh ilmoitti myös, että osa aiemmin luvatuista Phoenix Ghost -lennokeista on jo toimitettu Ukrainalle.

– Olemme nähneet taistelukentällä jo menestystä, mutta minulla ei ole tarkkaa aikataulua, milloin tämä seuraava erä toimitetaan, hän sanoi.

Yhdysvallat kunnostaa myös HAWK-ilmapuolustusohjusjärjestelmiä lähetettäväksi Ukrainaan.

Ukraina on pyytänyt Nato-mailta ja Yhdysvalloilta lisää ilmapuolustusjärjestelmiä, kun Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäämistä maahan ohjuksilla ja iranilaisvalmisteisilla lennokeilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Yhdysvaltoja perjantaina.

I am thankful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for another $400 million military assistance package. For armored vehicles that will help us liberate Ukrainian land. We appreciate this continued support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2022