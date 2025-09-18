Ukraina ratifioi 100-vuotisen kumppanuuden Britannian kanssa

Ukrainan parlamentti Verhovna Rada on ratifioinut Ukrainan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen sadan vuoden kumppanuussopimuksen, uutisoi Ukrinform.

Ratifiointi käynnistää 100-vuotisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä puolustuksen, turvallisuuden, kaupan ja talouden, energian, koulutuksen, tieteen, kulttuurin, sosiaali- ja maahanmuuttopolitiikan sekä oikeus- ja tietoturvallisuuden aloilla.

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat vastaanottaneet lopullisen ilmoituksen kansallisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

Asiakirjassa määrätään tehostetusta sotilaallisesta yhteistyöstä meriturvallisuuden alalla perustamalla uusi rakenne Itämeren, Mustanmeren ja Asovanmeren turvallisuuden vahvistamiseksi ja Venäjän aggression estämiseksi.

Se yhdistää myös asiantuntijoita edistämään yhteistyötä terveydenhuollon, maatalousteknologioiden, avaruustekniikan ja miehittämättömien teknologioiden aloilla sekä edistämään koulutushankkeita.

Lisäksi sopimuksessa Britannia nimetään Ukrainan ensisijaiseksi kumppaniksi energiasektorilla, kriittisten mineraalien louhinnassa ja vihreän teräksen tuotannossa.

Ukrainan pyynnöstä Britannia on myös kehittänyt uuden järjestelmän Venäjän miehittämiltä alueilta varastetun viljan jäljittämiseksi. Tätä varten on luotu tietokanta, jonka Britannian ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioiden valtiosihteeri luovuttaa Ukrainalle.

Volodymyr Zelenskyi ja Britannian pääministeri Keir Starmer allekirjoittivat kumppanuussopimuksen tammikuussa.