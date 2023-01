Ukraina pyysi Saksalta Leopardeja jo 3. maaliskuuta

Ukrainan varaulkoministeri, entinen maan Saksan suurlähettiläs Andriy Melnyk kertoo Twitterissä, että hän esitti virallisen pyynnön Saksan hallitukselle taistelupanssarivaunujen saamisesta jo 3. maaliskuuta 2022 eli vain viikkoa Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Vain ystävällinen muistutus: Ukraina pyysi virallisesti Saksaa toimittamaan Leopard-panssarivaunuja 3. maaliskuuta 2022, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tuhosodan Ukrainan valtiota ja kansaa vastaan. Tänään on barbaarisen sodan 334. päivä. Ehkä on aika nopeuttaa tätä prosessia, hän tviittaa.

Melnyk on sanomalehti La Stampan mukaan arvosteli Saksaa useita kertoja sen kannoista konfliktiin ollessaan maassa suurlähettiläänä,

Todisteena sanoistaan apulaisulkoministeri julkaisi tviitissään Ukrainan Berliinin-suurlähetystön kirjelomakkeella kuvia muistiosta, joka on osoitettu Saksan ulkoministeriölle, liittokanslerinvirastolle ja puolustusministeriölle.

Tuomittuaan 23. 2. ja 24.2. tapahtuneen Venäjän hyökkäyksen maahan ja kuvaillessaan hyökkääjällä käytössä olevia aseita, lähetystö pyytää Saksan hallitukselta sotilaallista apua, joka on tarpeen siviilien suojelemiseksi.

Listan ensimmäisellä sijalla, punakynällä ympyröitynä ovat taistelupanssarivaunut (Kampfpanzer).

Lisäksi listalla on muun muassa muita panssariajoneuvoja, tykistöä, panssarihaupitsejä, mörssäreitä ja rakentinheittimiä.

Berliiniä on arvosteltu, koska se ei ole päässyt sopimukseen tärkeimpien länsimaisten liittolaistensa kanssa Leopard 2 -panssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi sunnuntaina, että Saksa ei estä Puolaa lähettämästä Leopardeja Ukrainaan, jo se niitä pyytää.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &🇺🇦nation. Today is the 334th day of barbarian🇷🇺war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023