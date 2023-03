Ukraina: Kaikki Kiinan rauhansuunnitelmat alettava Venäjän vetäytymisellä

Kiinan presidentin Xi Jinpingin saapuessa Moskovaan Ukraina on toistanut, että tulevan rauhansuunnitelman on perustuttava Venäjän joukkojen täydelliseen vetäytymiseen Ukrainan alueelta.

Kiina vaati viime kuussa molempia osapuolia sopimaan vihollisuuksien lopettamisesta 12 pisteen kannanotossa, joka hahmotteli ”Ukrainan kriisin poliittisen ratkaisun”, jonka se julkaisi Venäjän täysimittaisen sodan vuosipäivänä viime kuussa.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov sanoi maanantaina CNN:n mukaan, että Kiinan ”rauhansuunnitelman” onnistuneen täytäntöönpano edellyttäisi, että Moskova palauttaa Ukrainan suvereniteetin, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden.

– Ensimmäinen ja tärkein kohta on Venäjän miehitysjoukkojen antautuminen tai vetäytyminen Ukrainan alueelta kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan mukaisesti, Danilov sanoi.

Pekingin 12-kohtaisessa asiakirjassa Kiinan ulkoministeriö vaati rauhanneuvottelujen jatkamista, yksipuolisten pakotteiden lopettamista ja painotti vastustavansa ydinaseiden käyttöä.

Suunnitelma on osa Pekingin viimeisimpiä pyrkimyksiä esitellä itseään neutraalina rauhanvälittäjänä, kun se kamppailee tasapainottaakseen suhdettaan Moskovaan ja katkeria suhteitaan länteen sodan edetessä.

Pekingin puolueettomuutta on horjuttanut vakavasti sen kieltäytyminen tunnustamasta konfliktin luonnetta. Kiina on toistaiseksi välttänyt kutsumasta sitä hyökkäykseksi. Lisäksi Kiina on tarjoillut Moskovalle diplomaattista ja taloudellista tukea.