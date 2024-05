Ukraina iski tärkeään Venäjän tutka-asemaan

Venäjän asevoimien kaukovalvontatutkan väitetään vaurioituneen Ukrainan lennokkihyökkäyksessä.

Räjähdedroonit iskivät torstaiaamuna Voronezh-DM-tutkaan, joka sijaitsee Krasnodarin alueella. Matkaa rintamalle on 430 kilometriä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa ja videoissa näkyy laitoksen kaksi kerrostalomaista rakennusta. Molemmat vaikuttavat kärsineen mittavia vaurioita. Hyökkäyksen kerrotaan aiheuttaneen tulipalon.

Venäläismedioiden mukaan Armavirin kaupungissa sijaitseva Voronezh-DM on ohjuspuolustuksessa käytettävä horisontin yli näkevä tutka. Vastaavat järjestelmät hyödyntävät matalien taajuuksien heijastumista ionosfääristä.

Ukrainan asevoimat on iskenyt kevään aikana toistuvasti öljylaitoksiin, lentotukikohtiin ja muihin kohteisiin eri puolilla Venäjää. Laajimpia iskuja on tehty kymmenillä lennokeilla ilmapuolustuksen ylikuormittamiseksi.

Voronezh-DM tutkat pystyvät seuraamaan jalkapallon kokoisia kohteita 8 000 kilometrin päässä. Ensimmäinen laitos valmistui vuonna 2009. Voronezh-tutkien tarkoituksena oli korvata vahvat neuvostovalmisteiset ennakkovaroitustutkat, joiden tarkoituksena on varoittaa mannertenvälisten ohjusten laukaisusta.

/2. Location of the Voronezh-DM early warning radar station.

Also a handy illustration which approximately shows areas covered by each of the Russian early warning radar stations. Voronezh-DM is signed as «АРМАВИР». pic.twitter.com/ZwsiJoBE4r

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 24, 2024