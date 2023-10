Ukraina haluaa Saksalta lisää Gepardeja – ”erittäin tehokkaita”

Ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi Ukraina tarvitsee lisää saksalaisia ilmatorjuntapanssarivaunu Gepardeja, Skynex-järjestelmiä sekä vastaavia, jotka voivat ampua alas Shahed-hyökkäysdroneja, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat kertoi Ukrinformin mukaan.

– Gepard on osoittanut olevansa erittäin tehokas ja käytännöllinen. On selvää, että niitä voidaan toimittaa Ukrainalle lisää. Ja kysymys on, kuinka monta Gepardin kaltaista järjestelmää voimme saada. Tietysti vastaavia järjestelmiä on olemassa. Tätä asiaa on tutkittu pitkään ja neuvottelut ovat käynnissä, Ihnat kertoi.

Hänen mukaansa nyt valtion ylin johto, pääesikunta ja ilmavoimat pitävät aihetta tarkasti silmällä.

– Tarvitsemme lisää Gepardin kaltaisia järjestelmiä. On olemassa vielä parempia järjestelmiä, jotka pystyvät toimimaan nopeasti automaattitilassa tuhoten sellaisia kohteita kuin Shahed-droneja, Ihnat sanoi.

Kysyttäessä, pyrkiikö Ukraina hankkimaan Skynex-ilmapuolustusjärjestelmiä, hän vastasi:

– Tietenkin me todella haluaisimme niitä. Tiedän varmasti, että siihen suuntaan on liikettä, mutta ei vain niitä. Tällaisia järjestelmiä on melkoisesti. Tarvitaan poliittisia sopimuksia. Siksi odotamme, että näitä järjestelmiä tulee lisää.

Skynex on modulaarinen, kevyt, lyhyen kantaman ilmapuolustusjärjestelmä, jonka on kehittänyt sveitsiläinen Oerlikon Contraves. Se on nykyisin saksalaisen Rheinmetallin tytäryhtiö. Itse asejärjestelmä koostuu kahdesta 35 mm:n tykistä, joiden tulinopeus on tuhat laukausta minuutissa.

Ihnat sanoi, että yleisesti ottaen Ukrainan puolustusvoimilta puuttuu voimavaroja, joiden avulla se voisi suojella Ukrainan ilmatilaa ja aluettaan entistä paremmin.

Lokakuun 2. päivän ja 3. päivän välisenä yönä Ukrainan ilmapuolustus tuhosi 30 kohdetta, joista 29 oli vihollisen Shahed-droneja ja yksi Iskander-K-risteilyohjus.