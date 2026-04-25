Euroopalla ei ole strategiaa Ukrainassa, tutkija varoittaa

Euroopalla ei ole strategiaa Ukrainan voiton turvaamiseksi, varoittaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija Claudia Major. The New York Timesin haastattelussa German Marshall Fund-tutkimuslaitoksessa työskentelevä Major toteaa Euroopan tuen Ukrainalle olleen riittämätöntä.

– Nyt me vain yritämme pitää ukrainalaiset pelissä mukana, kunnes Moskovassa tapahtuu jokin muutos — joku kuolee tai heitetään ikkunasta tai talous romahtaa, hän sanoo.

– Mutta se ei ole strategia.

NYT:n asiantuntijoiden arvioihin perustuvassa analyysissä sodan todetaan sujuvan Ukrainan osalta tällä hetkellä kuitenkin kohtalaisesti. Ukrainalla ei Carnegie-tutkimuslaitoksen tutkija Alexander Gabuevin mukaan ole mitään syytä suostua rauhaan ”hinnalla millä hyvänsä”, kun taas Venäjän saavuttaa rintamalla ainoastaan ”pieniä voittoja valtavin tappioin”. Samaan aikaan yhä harvempi Ukrainassa ja Euroopassa laskee Yhdysvaltojen tuen varaan, eikä presidentti Donald Trumpin rauhanprosessilta juurikaan odoteta tuloksia. Yhdysvaltojen huomio on kiinnittynyt Lähi-itään, eikä merkittävää diplomaattista läpimurtoa Ukrainassa synny ilman Trumpin Venäjä-politiikan täyskäännöstä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onkin viime aikoina yhä useammin tuonut ilmi tyytymättömyytensä Yhdysvaltojen toimiin.

Kaiken tämän keskellä Euroopan merkitys Ukrainan tukijana korostuu, vaikka Euroopalla ei Claudia Majorin sanoin ole ”voiton teoriaa Ukrainalle”. Euroopan tuella Ukraina pystyy kuitenkin jatkamaan puolustustaistelua, ja NYT toteaa eurooppalaisten varautuvan nyt pitkittyvään konfliktiin. Eurooppalaisten virkamieslähteiden mukaan Vladimir Putin ei tahdo keskustella sodan päättämisestä Brysselin, vaan Washingtonin kanssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin äskettäiset pyrkimykset diplomatiaan Venäjän kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin, lehti toteaa.

Eurooppalaisten lähteiden mukaan Yhdysvaltojen paluu rauhanprosessiin olisikin toivottavaa, jos Trumpin hallinto olisi valmis painostamaan myös Moskovaa myönnytyksiin.

Ukrainalaisten taistelutahto on NYT:n arvion mukaan tällä hetkellä korkealla. Maa on saavuttanut rintamalla joitakin voittoja, ja aikaisemmin tällä viikolla hyväksytty 90 miljardin tukilaina on tuorein osoitus eurooppalaisten tuesta. Sota siis jatkuu, eikä tulitaukoa ole odotettavissa, lehti päättää analyysinsä.