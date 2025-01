Huijarit värväävät yksinkertaisia venäläisiä tuhopolttoihin

Venäläisiä ihmisiä huijataan tekemään tuhopolttoja. Kohteina ovat erityisesti pankit ja pankkiautomaatit, postit, sekä Venäjän asevoimien värväystoimistot. Riippumaton venäläinen Mediazona avaa ilmiötä laajassa selvityksesään.

Vuonna 2022 71 tuhopolttoa tehtiin sodanvastaisin motiivein. Huijarien aiheuttamia tuhopolttoja oli kuusi. Muutos tapahtui vuonna 2023, ja se hurjasti kiihtyi vuoden loppupuoliskolla. Vuoden 2023 aikana enää 21 sodanvastaista tuhopolttoa laskettiin, mutta huijarien aiheuttamia tuhopolttoja oli 89. Vuonna 2024 huijarien aiheuttamia tuhopolttoja oli ainakin 92.

Mediazona on tunnistanut yhteensä 280 tuhopoltosta 187 huijarien yllytyksestä tehtyä tuhopolttoa. Luku voi olla korkeampi, sillä virallisia tilastoja ei ole ja Mediazonan selvitys on tehty useista eri lähteistä kuten mediasta ja poliisin sekä tuomioistuinten tietokannoista. Lehti arvelee, että sodanvastaiset aktivistit ovat luopuneet tuhopoltoista vaikuttamisen välineenä osin myös siksi, ettei menetelmä ole osoittautunut tehokkaaksi. Samalla tuhopoltot kuitenkin jatkuvat.

Mediazona kertoo yksityiskohtaisesti useista tapauksista ja huijatuista. Monen tapauksen kautta piirtyy kuva ihmisistä, joilta on ensin huijattu rahaa esimerkiksi esiintymällä pankkivirkailijoina. Sitten heille neuvotaan, miten rahat voi saada takaisin. Huijauksesta syytetään ukrainalaisia tai ainakin Ukrainan tukijoita, jotka työskentelevät pankissa ja ovat esimerkiksi saattaneet piiloutua Venäjän asevoimien värväystoimistoon. Usein uhrit saadaan uskomaan, että heidät rekrytoidaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n erityistehtävälle. Toisille on väitetty, että kyseessä on Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitean peitetehtävä ja allekirjoitettu tutkintakomitean nimissä väärennetty vaitiolosopimus.

Eräs pakotteina kohteena olevan venäläispankki Sberbankin hallituksen jäsen tosin on väittänyt, että huijarit siirtäisivät noin 40 prosenttia huijatuista varoista Ukrainan asevoimille. Tämä ei ole erityisen todennäköistä, sillä Ukrainassa on toiminut kansainvälistä runsaasti järjestäytynyttä huijausrikollisuutta huijauspuhelukeskuksineen jo kauan ennen Venäjän hyökkäystä. Esimerkiksi vuonna 2020 satojen työntekijöiden kansainvälinen sijoitushuijausfirman pääkonttori onnistuttiin jäljittämään Kiovaan. Osa näistä huijaustoimistoista on käyttänyt patrioottisia motiiveja myös paikallisissa rekrytointi-ilmoituksissaan.

Toisinaan uhreihin kohdistetaan voimakasta henkistä painostusta. Eräälle oli väitetty, että FSB on havainnut, että tämän pankkitilien kautta on kulkenut noin kahdeksan miljoonaa ruplaa (75 000 euroa) Ukrainan asevoimille. Toinen uhri oli ohjailtu tatuoimaan itseensä sanat VOR (varas) ja HUR (Ukrainan sotilastiedustelu) ja painostettu sen jälkeen laukaisemaan peräaukossaan ilotulite. Ainakin yksi uhri teki itsemurhan asunnossaan, jonka oli myynyt huijareille.

Huijattujen teoistaan saamat rangaistukset eivät ole aivan yhtä raskaita kuin sodanvastaisten aktivistien. Aktivismin vuoksi tuhopolton tehneet tai sitä yrittäneet tuomittiin vankilaan 86 prosentissa tapauksia. Huijatut saivat vankeustuomion 29 prosentissa tapauksista. Yli puolet tuomituista huijatuista sai ehdollisen rangaistuksen.