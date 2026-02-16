GRU käyttää Wagner-verkostoa iskuissa Naton maaperällä

Venäjän pahamaineiselle Wagner-palkkasotilasryhmälle aiemmin työskennelleet värvääjät ja propagandistit ovat nousseet keskeiseksi kanavaksi Kremlin organisoimissa sabotaasi-iskuissa Euroopassa, kertovat länsimäiset tiedustelulähteet Financial Timesille.

Wagner-ryhmän asema on ollut epäselvä sen jälkeen, kun epäonnistunut kapina Venäjän armeijan johtoa vastaan kesäkuussa 2023 johti viranomaisten vastatoimiin sekä ryhmän perustajan Jevgeni Prigožinin kuolemaan.

Tiedustelulähteiden mukaan Wagnerin värvääjille on annettu uusi tehtävä: värvätä taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevia eurooppalaisia tekemään väkivaltaisia tekoja Naton maaperällä, tiedusteluviranomaiset sanovat.

Aiemmin värvääjät ovat erikoistuneet suostuttelemaan nuoria miehiä Venäjän syrjäseuduilta taistelemaan Ukrainassa.

– Venäjän sotilastiedustelu GRU käyttää sitä osaamista, jota sillä on käytettävissään, sanoi yksi länsimainen tiedustelulähde FT:lle viitaten Wagner-verkostoon.

Sekä GRU että Venäjän sisäinen tiedustelupalvelu FSB ovat aktivoituneet voimakkaasti pyrkiessään värväämään Euroopassa “kertakäyttöisiä” toimijoita kaaoksen lietsomiseksi.

Viimeisten kahden vuoden aikana Kreml on laajentanut häirintä- ja sabotaasitoimintaa Euroopassa. Venäjän tavoitteena on heikentää länsimaiden päättäväisyyttä tukea Ukrainaa sekä lietsoa yhteiskunnallista levottomuutta.

Koska EU-maiden suorittamat diplomaattien karkotukset ovat merkittävästi vähentäneet Venäjän peitetoimijoiden määrää Euroopassa, Venäjän tiedustelujohto on yhä useammin kääntynyt välillisten toimijoiden puoleen tehtävien toteuttamisessa.

Wagner-verkosto on osoittautunut erityisen tehokkaaksi välineeksi GRU:lle, korkeat eurooppalaiset tiedusteluviranomaiset kertovat FT:lle.

Wagnerin operatiivisessa ohjauksessa olevien toimijoiden tehtävät ovat vaihdelleet poliitikkojen autoihin ja Ukrainan avustustarvikkeita sisältäviin varastoihin kohdistuneista tuhopoltoista aina natsipropagandan luomiseen.

Tyypillisesti värvättyjä motivoi raha, ja he ovat usein syrjäytyneitä ihmisiä, joilla ei aina ole selkeää suuntaa elämässään.

Wagnerilla on valmis propagandistien ja värvääjien verkosto, joka ”puhuu heidän kieltään”, totesi yksi eurooppalainen tiedusteluviranomainen.

Venäjän tiedustelupalvelut pyrkivät tyypillisesti luomaan vähintään kaksi “välikerrosta” itsensä ja niiden toimijoiden väliin, joiden halutaan tekevän tehtäviä heidän puolestaan, viranomaislähde sanoi.

– He haluavat aina jonkinlaisen uskottavan kiistettävyyden. Wagnerilla ja siihen kuuluneilla yksilöillä on pitkä ja läheinen suhde GRU:hun tällaisessa toiminnassa.