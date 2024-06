Uhka taistelukentällä – uusi lennokki siirtyi massatuotantoon

Sekä Ukrainan että Venäjän asevoimat ovat lisänneet massiiviseen tahtiin tiedustelu- ja räjähdelennokkien tuotantoa.

Videolinkin avulla ohjattavat FPV-droonit ovat jatkuva uhka etulinjan tuntumassa liikkuville panssariajoneuvoille ja jalkaväelle. Tuotantomäärät liikkuvat jo sadoissa tuhansissa kappeleissa.

Venäjän valtion Rosteh-konserniin kuuluva Kalashnikov-aseteollisuuskonserni ilmoittaa siirtäneensä modernisoidun Granat-4-lennokin massatuotantoon.

Yhtiön videolla näytetään, kuinka lennokki laukaistaan peltoaukealle sijoitetulta katapultilta käsin. Potkurikäyttöinen drooni pystyy tiedustelun ohella merkitsemään laserilla kohteita täsmäiskuja varten.

Venäjän propagandassa Granat-4-droonin on kerrottu havainneen toukokuun alussa amerikkalaisen M1 Abrams -panssarivaunun ja ohjanneen 2K25 Krasnopol -tykistöammuksen sitä kohti. Vaunun väitetään tuhoutuneen iskussa. Lennokin toimintasäde on noin 70 kilometriä.

Ukrainan asevoimien kerrotaan saaneen kevään aikana arsenaaliinsa uusia asejärjestelmiä droonien torjuntaan. Ukrainalaisen Kvertus-yhtiön kehittämä KVS G-6 -laite pystyy häiritsemään lennokkien yhteyksiä useiden kilometrien päästä. Parhaassa tapauksessa yhteyden menettänyt lennokki laskeutuu harmittomasti, Radio Free Europe kertoo.

Kalashnikov says it has launched serial production of the modernized Granat-4 UAV, which can laser designate targets. https://t.co/tZ17zv0hHm pic.twitter.com/mIyObAgNkd

— Rob Lee (@RALee85) June 3, 2024