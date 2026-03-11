Uhka sadoista miinoista – kriittinen meriväylä voi sulkeutua

Iran on aloittanut energiakuljetusten kannalta kriittisen Hormuzinsalmen miinoittamisen.

Asiasta kertoivat tiistaina Yhdysvaltain tiedustelutietoista perillä olevat lähteet CNN:lle. Miinoittamista ei kuvailla vielä kattavaksi, sillä viime päivinä alueelle on levitetty vasta joitakin kymmeniä merimiinoja.

Teheranin hallinnolla on edelleen jäljellä 80–90 prosenttia asevoimien pikaveneistä ja miina-aluksista. Uhkana on, että Hormuzinsalmeen kylvettäisiin lyhyessä ajassa satoja miinoja. Iranin vallankumouskaartilla on lisäksi käytössään räjähdeveneitä ja rannikolle sijoitettuja ohjuspattereita.

Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti keskiviikkoaamuna tuhonneensa 16 Iranin miinalaivaa lähellä Hormuzinsalmea.

Kahden kauppa-aluksen kerrotaan kärsineen viimeisen vuorokauden aikana vaurioita Iranin edustalla. Britannian UKMTO-merenkulkuviraston mukaan toinen niistä evakuoitiin.

CNA-ajatuspajan tutkija Mike Petersen huomauttaa, että vuonna 1991 miinanraivausoperaatio ensimmäisen Persianlahden sodan jälkeen vei merkittävästi voimavaroja ja aikaa.

Tuolloin yli 40 aluksen monikansalliselta laivasto-osastolta kesti neljä kuukautta raivata Irakin levittämät merimiinat sodan jälkeen. Tämä siitä huolimatta, että miinojen sijainti oli tiedossa.

– Nykyään miehittämättömistä järjestelmistä on apua, mutta prosessi on silti äärimmäisen hidas ja vaarallinen, Mike Petersen sanoo.

Jo pelkästään uhka miinoista voi käytännössä lopettaa raakaöljy- ja maakaasualusten liikenteen Hormuzinsalmen läpi. Petersenin mukaan Yhdysvaltain miinanraivauskalusto on nykyään paljon rajallisempaa, minkä lisäksi alukset voivat joutua maalta laukaistavien merimaaliohjusten kohteeksi.

Yhdysvaltain hallintolähteet sanovat CBS:lle, että Iran käyttää pieniä aluksia, joista jokainen pystyy kuljettamaan kaksi tai kolme merimiinaa. Maan arsenaalissa on eri arvioiden perusteella 2 000–6 000 merimiinaa, joista suurin osa on valmistettu Iranissa, Kiinassa tai Venäjällä.