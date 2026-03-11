USA iski Iranin miina-aluksiin – 16 alusta tuhottu

Yhdysvallat on tehnyt iskun Iranin miina-aluksia vastaan Hormuzinsalmella. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Iran on alkanut miinoittaa Hormuzinsalmella, minkä kautta kulkee noin viidesosa maailman öljytoimituksista. Tarkoituksena on häiritä kansainvälisiä öljymarkkinoita. Iranin toimilla voi olla merkittäviä vaikutuksia koko maailman öljymarkkinoille, kuten muun muassa öljyn hintaan.

Iskut tehtiin sen jälkeen, kun USA:n presidentti Donald Trump oli vaatinut Irania poistamaan miinat salmesta välittömästi. USA:n asevoimien mukaan se tuhosi 16 miina-alusta.

Hormuzinsalmi on kapea merialue Persianlahden ja Omaninlahden välillä. Se sijaitsee Iranin sekä Omanin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välissä ja on yksi maailman tärkeimmistä energiakuljetusten reiteistä.

Salmen kautta kulkee päivittäin kymmeniä öljytankkereita Persianlahden öljyntuottajamaista maailmanmarkkinoille. Alue on paikoin vain muutamia kymmeniä kilometrejä leveä, minkä vuoksi laivaliikenne on altis häiriöille.

Hormuzinsalmi on ollut pitkään yksi Lähi-idän turvallisuuspolitiikan keskeisistä jännitepisteistä. Iran on aiemmin uhannut sulkea salmen vastauksena Yhdysvaltojen pakotteisiin tai sotilaalliseen painostukseen, koska se voisi nopeasti vaikuttaa öljyn maailmanmarkkinahintaan.