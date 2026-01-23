Tytti Tuppurainen häirinnästä SDP:ssä: Kaikki ovat pyytäneet käytöstään anteeksi

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoivat perjantaina puoluejohdon kokouksen yhteydessä SDP:ssä ilmi tulleita häirintätapauksia.

– Ainut oikea linja kaikenlaiselle häirinnälle on nollatoleranssi. Näitä ei lakaista maton alle, sanoi Antti Lindtman tiedotustilaisuudessa.

Lindtman sanoi, että SDP on jo aiemmin päättänyt tehdä ulkopuolisen selvityksen ilmi tulleesta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

– Sen selvityksen pohjalta on johtopäätösten aika, Lindtman totesi.

Ilta-Sanomat kertoi torstaina useisiin lähteisiin viitaten, että SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa eduskunta-avustajia kohtaan on käyttäydytty epäasiallisesti.

Tuppuraiselta kysyttiin, mihin toimenpiteisiin SDP aikoo ryhtyä.

– Kaikki ovat pyytäneet käytöstään anteeksi. Pidän sitä hyvänä, hän sanoi.

Myös Tuppurainen nosti esille tulevan ulkopuolisen selvityksen.

– Sen jälkeen on yhteisen keskustelun, johtopäätösten ja mahdollisten päätösten aika, hän totesi.

Lindtman ja Tuppurainen sanoivat kuulleensa julkisuuteen tulleista tapauksista ensimmäisen kerran vasta viime viikolla.

– Kun nämä tapaukset ovat tapahtuneet en ole ollut niistä tietoinen, Tuppurainen sanoi.

Tämä hänen mukaansa johtuu siitä, että tapauksista ei ole tehty virallista häirintäilmoitusta.

– Se perustuu siihen, että häirintä asiana ja tapauksena käsitellään eduskuntaryhmän kansliassa pääsihteerin johdolla. Meillä on sitä varten olemassa toimintatavat ja menettelyt, joita on viime vuosien aikana huolellisesti kehitetty ja vahvistettu, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen sanoi käyneensä ”hyvin vakavahenkisen keskustelun” kansanedustaja Marko Asellin kanssa.

